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Славянский базар 2019: кто победил и на каком месте Украина

Победителем Славянского базара 2019, который состоялся в Витебске, стал участник из Казахстана Адильхан Макин, Украина заняла третье место.

Славянский базар 2019: кто победил и на каком месте Украина

Завершился трехдневный международный фестиваль искусств Славянский базар. В конкурсе было заявлено 18 стран, однако Куба и Словакия не приехали в Витебск.

Победителем Славянского базара 2019 стал участник из Казахстана Адильхан Макин. Он с первого дня зарекомендовал себя как лидер, получив восемь десяток из девяти. Второй и третий день для Адильхана тоже прошли успешно.

За победу он получил приз в размере $20 тысяч.

Начало выступления Адильхана Макина – 15.18 минута.

Второе место завоевал представитель Грузии Георгий Путкарадзе. На сцене приз ему вручила украинская певица Ирина Билык, которая входила в состав жюри Славянского базара.

Начало выступления Георгия Путкарадзе – 1 час 47 минут.

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Третье место поделили между собой представитель Украины Дмитрий Бабак и представитель России Иван Дятлов.  Дмитрий Бабак, победитель 5 сезона украинского Х-Фактора, все три дня был в числе лидеров конкурса.

Начало выступления Дмитрия Бабака – 1 час 35 минут.

На гала-концерте Славянского базара выступила легендарная певица София Ротару, которая не пела на витебский фестиваль много лет. Она презентовала новую песню Музыка моей любви.

К слову, 12 июля в Одессе стартовал юбилейный, десятый Одесский международный кинофестиваль 2019.

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