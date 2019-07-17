В сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.

Компания STX Entertainment опубликовала трейлер фильма Стриптизерши (Hustlers).

В картине снимаются актриса и певица Дженнифер Лопес, американская хип-хоп-исполнительница Cardi B, а также Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Кеке Палмер.

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Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке. Фильм основан на статье американской журналистки Джессики Пресслер The Hustlers at Scores.

Такая история имела место быть на самом деле, когда бывшие стриптизерши обманывали самых богатых клиентов с Уолл-стрит.

Дженнифер Лопес сыграла предводительницы группы стриптизерш-мошенниц.

Ранее Факты ICTV писали, что компания HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VOD платформе фильма режиссера Александра Жовны История Лизы.