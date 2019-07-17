Хейден Панеттьери прекратила общение с дочерью, которую родила от Владимира Кличко, пишет издание People.

Американская актриса Хейден Панеттьери перестала общаться с дочерью, которую родила от Владимира Кличко.

Об этом пишет People со ссылкой на инсайдера.

СМИ пишут, что 29-летняя звезда избегает своего ребенка из-за отношений с ее нынешним парнем Брайаном Гикерсоном, который ее избил и был обвинен в жестоком обращении.

Сообщается, что Кая-Евдокия уже больше года живет с отцом в Украине.

Читайте: Ирина Шейк рассказала о личной жизни без упоминания Брэдли Купера

Журналисты People отмечают, что, вероятно, в последний раз Панеттьери виделась с дочерью в феврале, когда поделилась снимком Каи.

Напомним, Владимира Кличко и его семью спасти с горящей яхты в Средиземном море.