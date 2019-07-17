Популярный сериал Игра престолов получил 32 номинации на Эмми.

Популярный сериал Игра престолов побил рекорд по количеству номинаций на премию Эмми.

Он получил 32 номинации, среди которых Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль и Лучший драматический сериал.

Ранее рекорд по количеству номинаций на Эмми принадлежал сериалу Полиция Нью-Йорка, который выдвинули на награду в 27 категориях.

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Церемония вручения наград состоится 22 сентября.

К слову, финальная серия сериала Игра престолов стала рекордной для телеканала HBO.

Источник: Television Academy