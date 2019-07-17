18 июля в прокат выходит римейк культового мультфильма Disney. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

Там, где другие ищут, что взять, король ищет, как дать.

Сюжет

То, чего мы так долго ждали, хоть и с опаской, произошло. На большие экраны выходит главная интрига последних лет – перезапуск мультфильма Король Лев. Компания Disney уже экспериментировала с киноадаптациями своих мультфильмов – печальный Дамбо Тима Бертона получился не очень удачным, а вот певучий Аладдин Гая Ричи хоть и оставил неоднозначное впечатление, собрал немалую кассу.

Теперь же нам предлагают перерисованный с помощью самых современных технологий культовый мультфильм о приключениях принца джунглей Симбы и его пути к утраченному престолу. Причем сами авторы называют его не иначе, как художественный фильм.

Качество визуальной части фильма Король Лев действительно впечатляет. Трейлер на это намекал, но просмотр на большом экране в качественном 3D буквально переносит зрителей в передачу Discovery. С той лишь разницей, что звери здесь умеют разговаривать.

Для большего контраста авторы оставили заставку Disney времен оригинала, чтобы мы сравнили, как сильно развились технологии.

В отличие от картинки сюжет остался без изменений. Это знакомая нам с детства история о взрослении, потере близких и ответственном лидерстве. Так что готовьте носовые платки и берите с собой детей.

Режиссерская работа

Совсем без изменений не обошлось, Король Лев стал на полчаса длиннее. Это позволило режиссеру усилить акценты и сделать историю более плавной.

Заведовал производством ленты Джон Фавро, которого вы можете знать по роли Хэппи Хогана в фильмах Marvel.

Впрочем, в послужном списке Фавро-режиссера есть такие ленты, как Книга джунглей и два Железных человека. Так что новичком в профессии его не назовешь. Он точно знает, какие качества позволяют продуктам Disney собирать кассу.

Актеры

В фильме идет речь о нарисованных персонажах, а значит, оценивать стоит работу аниматоров. Для нового Короля Льва выбрали реализм. С одной стороны, это дарит лучшее погружение в события благодаря крайне натуралистичному изображению жизни зверей, с другой – вы никогда не привыкнете к такому Пумбе, он действительно жутковат.

Не последнюю роль играют актеры озвучивания. В Disney пытались придать картине африканскую айдентику, поэтому в касте, в отличие от оригинала, появилось немало звезд с африканскими корнями. Среди них: Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветел Эджиофор.

С украинским кастом все не так гладко. Если Тимон и Пумба (в оригинале озвученные Билли Айкнером и Сетом Рогеном) в украинской версии вышли достойно, то Нала (в оригинале исполненная Бейонсе) не произвела подобного впечатления как с точки зрения подбора голоса, так и актерского мастерства исполнительницы.

Стоит поблагодарить отечественных прокатчиков за то, что в Украине картина выйдет полностью дублированной, включая песни, которые регулярно звучат с экрана. Так что, на сеанс можно брать даже самых маленьких детишек, не боясь, что они не поймут сюжета.

Впрочем, не следует забывать, что культовым этот мультфильм стал не только благодаря красивой саванне и мелодраматическим моментам. Проблематика сюжета довольно взрослая, авторы не гнушаются показывать насилие и смерть, поэтому не лишним будет проговорить с ребенком происходящее на экране. Помните, анимационные фильмы могут быть не только развлечением, но и важными моментами воспитания.

Впечатления

Через 25 лет Король Лев все еще способен завлечь публику. Как минимум, фильм вышел наглядным изображением уровня технологий в компьютерной анимации. Если вы не знакомы с deep fake (замена героев известных фильмов на других актеров с помощью нейросети), то видеоряд может вас поразить. И заодно вызвать радость за детей, которые будут изучать природу в таком виде, а не на плоских картинках в учебниках.

Кроме этого, следует отметить актуальность сюжета Короля Льва. Инфантильный Симба, выращенный в крайне либеральной среде, вынужден столкнуться с авторитарным режимом родного дяди.

Получается так, что Тимон и Пумба своим популистским лозунгом Акуна матата (не беспокойся) не смогли подготовить героя к взрослой жизни.

И только старые наставления мудрого отца об ответственности, которые так не хотелось воспринимать легкомысленном львенку, стали фундаментом его становления в качестве лидера.

Поэтому кроме визуального совершенства диснеевский римейк предлагает все еще актуальную для нас историю. Фильм показывает ошибочность легкого пути, доказывает, что от проблем не убежишь, и наставляет не бояться брать ответственность за себя и других. Какой бы тяжелой эта ноша не казалась поначалу.

Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company