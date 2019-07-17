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UPark Festival 2019: расписание, хедлайнеры и последние события

UPark Festival 2019 проходит на новой локации Sky Family Park с 16 по 18 июля. За три дня на сцене фестиваля выступят 13 всемирно известных артистов: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon и другие.

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10:24 - 17 июля

UPark Festival 2019 продолжается в Киеве в Sky Family Park и хедлайнером 17 июля станет Thirty Seconds to Mars.

Второй фестивальный день ознаменуется также выступлениями хит-мейкера Rag’n’Bone Man, талантливого нью-йоркского DIY-коллектива AJR и обладателей престижной награды NME за стремительный старт карьеры Pale Waves.

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01:26 - 17 июля

16 июля на UPark Festival 2019 выступили SWRMS и Nothing But Thieves. Хедлайнером первого дня стала группа Bring Me The Horizon.

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00:21 - 17 июля
Выступление хедлайнера фестиваля группы Bring Me The Horizon

Группа Bring Me The Horizon завершила первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Музыканты приехали в Украину с новым альбомом Amo. Но не обошлось также без любимых хитов из предыдущих релизов.

 

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Это был космос � . #uparkfestival #rockconcert #bringmethehorizon #uparkfestival2019 #beautifulmoments #coloroflife #nightlife

Публикация от Юлия Левицкая (@july_levit)

 

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13:13 - 16 июля

Во время проведения UPark Festival в ночь на 17, 18 и 19 июля работа автобусов №21, 101 и троллейбусов №30, 30К, 31 будет продлена на час.

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10:58 - 16 июля
Последние приготовления к UPark Festival 2019

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10:57 - 16 июля
Расписание UPark Festival 2019

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10:54 - 16 июля
Карта UPark Festival 2019

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10:52 - 16 июля
Хедлайнеры UPark Festival 2019

Топ-исполнителями UPark Festival  стали Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.

Ранее Факты ICTV более подробно писали о хедлайнерах UPark Festival 2019.

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