UPark Festival 2019 проходит на новой локации Sky Family Park с 16 по 18 июля. За три дня на сцене фестиваля выступят 13 всемирно известных артистов: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon и другие.
UPark Festival 2019 продолжается в Киеве в Sky Family Park и хедлайнером 17 июля станет Thirty Seconds to Mars.
Второй фестивальный день ознаменуется также выступлениями хит-мейкера Rag’n’Bone Man, талантливого нью-йоркского DIY-коллектива AJR и обладателей престижной награды NME за стремительный старт карьеры Pale Waves.
16 июля на UPark Festival 2019 выступили SWRMS и Nothing But Thieves. Хедлайнером первого дня стала группа Bring Me The Horizon.
Группа Bring Me The Horizon завершила первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Музыканты приехали в Украину с новым альбомом Amo. Но не обошлось также без любимых хитов из предыдущих релизов.
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Это был космос � . #uparkfestival #rockconcert #bringmethehorizon #uparkfestival2019 #beautifulmoments #coloroflife #nightlife
Публикация от Юлия Левицкая (@july_levit)
Во время проведения UPark Festival в ночь на 17, 18 и 19 июля работа автобусов №21, 101 и троллейбусов №30, 30К, 31 будет продлена на час.
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Завершуються останні приготування до #uparkfestival і вже дуууже скоро тут лунатиме багато крутої музики⚡️А наразі ловіть трохи бекстейджу з місця подій �
Публикация от UPark Festival (@uparkfestival)
Топ-исполнителями UPark Festival стали Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.
Ранее Факты ICTV более подробно писали о хедлайнерах UPark Festival 2019.