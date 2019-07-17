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Выступление хедлайнера фестиваля группы Bring Me The Horizon

Группа Bring Me The Horizon завершила первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Музыканты приехали в Украину с новым альбомом Amo. Но не обошлось также без любимых хитов из предыдущих релизов.