Голливудский актер Брэдли Купер и топмодель Ирина Шейк договорились об опеке над 2-летней дочерью Леей.

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о воспитании общей дочери Леи после развода.

Пара пришла к согласию и решила разделить пополам обязанности по воспитанию дочери.

В частности, Купер принял решение переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы чаще видеться с ребенком.

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Также, экс-супруги отказались от письменного подтверждения их соглашения.

Время, проведенное с мамой и папой, для Леи будет варьироваться каждый месяц в зависимости от графика работы родителей.

Напомним, в июне одна из самых красивых пар Голливуда – Ирины Шейк и Брэдли Купера – распалась после четырех лет совместной жизни.