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Джаред Лето спрятал в Киеве подарок и устроил фанатам квест

Джаред Лето решил порадовать своих поклонников своеобразным квестом, в котором победитель получит футболку с изображением Лето.

джаред лето

Джаред Лето запустил квест с именем подарком победителю – футболку с изображением самого Лето.

Stories с условиями игры Джа выложил в своем Instagram.

Солист Thirty Seconds to Mars оставил футболку в тайном месте на Контрактовой площади.

Читайте: Джаред Лето спел песню про Одессу и погулял по Киеву

Условия: первым найти это место, забрать приз, сделать фото и запостить его в Instagram, тегнув Джареда. Так вы получаете еще одну награду — фронтмен пообещал репостнуть ваш снимок.

Ранее Факты ICTV писали, как Thirty Seconds to Mars выступили на фестивале UPark Festival 2019.

Фото: Dreamstime

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