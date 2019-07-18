Джаред Лето решил порадовать своих поклонников своеобразным квестом, в котором победитель получит футболку с изображением Лето.
Джаред Лето запустил квест с именем подарком победителю – футболку с изображением самого Лето.
Stories с условиями игры Джа выложил в своем Instagram.
Солист Thirty Seconds to Mars оставил футболку в тайном месте на Контрактовой площади.
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Условия: первым найти это место, забрать приз, сделать фото и запостить его в Instagram, тегнув Джареда. Так вы получаете еще одну награду — фронтмен пообещал репостнуть ваш снимок.
Ранее Факты ICTV писали, как Thirty Seconds to Mars выступили на фестивале UPark Festival 2019.
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