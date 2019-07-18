17 июля Джаред Лето выступил на фестивале UPark Festival в Киеве.

Американский певец Джаред Лето со своей группой Thirty Seconds to Mars выступил на фестивале UPark Festival, который проходит в Sky Family Park в Киеве.

Лето никогда не скрывал, что любит Украину и не упустил возможности прогуляться по ее столице.

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Он выложил снимок напротив колеса обозрения на Контрактовой площади и написал: “Где этот вегетарианский борщ?”

Во время выступления певец общался со зрителями, спрашивал, откуда они и пытался повторить названия городов.

В момент, когда кто-то сказал, что приехал на концерт из Одессы, Лето начал петь Ах, Одесса, жемчужина у моря.

Также Джаред воскликнул: “Я люблю эту страну!”

Ранее Факты ICTV писали, как Thirty Seconds to Mars выступили на фестивале UPark Festival 2019.