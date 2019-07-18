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Расписание на 18 июля UPark Festival 2019

В Киеве 18 июля завершается трехдневный праздник музыки UPark Festival 2019. Расписание третьего дня фестиваля публикуют Факты ICTV.

Расписание на 18 июля UPark Festival 2019

В Киеве подходит к концу трехдневная феерия UPark Festival 2019. Изюминкой вечера станет хедлайнер, хип-хоп группа Die Antwoord.

Третий фестивальный день порадует выступлениями американского дуэта Missio, датской певицы MØ и эпатажного украинского певца Ивана Дорна.

Читайте: Бассейн, фуд-корт и сцена: карта UPark Festival 2019

Факты ICTV публикуют полное расписание выступлений UPark Festival на 18 июля.

К слову, Факты ICTV следят за последними новостями UPark Festival 2019 онлайн.

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