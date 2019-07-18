Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк в большом интервью откровенно рассказала о дебатах на стадионе, знакомстве с Владимиром Зеленским, работе на телеканале и семье.

Елена Фроляк 19 лет работает телеведущей программы Факты на ICTV. Кроме того, она почти 11 лет руководит информационной службой канала. Телеведущая рассказала, как отменила отпуск ради дебатов на Олимпийском, с какими трудностями приходится сталкиваться на работе и поделилась особенностями воспитания детей.

Елена, хочется начать наш разговор с дебатов на стадионе. Тогда было сумасшедшее противостояние между Зеленским и Порошенко. Вы были модератором на сцене от Зеленского, и это держалось в тайне до последнего. Кто и в какой период времени вам предложил быть ведущей?

– Представители команды Владимира Зеленского позвонили руководству канала и предложили, чтобы дебаты с их стороны вела я. То есть это была не наша инициатива. И хотя в тот день я собиралась в маленький отпуск, все равно не отказалась от такого важного события.

Быстро пришлось принимать решение?

– Да, быстро, я уже ехала в аэропорт. Так случилось, что дебаты совпали с моим днем рождения, мы с мужем давно запланировали поездку на эту дату. И вот – едем в аэропорт, страшная пробка, и именно в этот момент мне звонит Александр Богуцкий (директор-президент ICTV. – Ред.) и говорит: Будь с телефоном, никуда не отлучайся. Есть важная информация. Я еще подумала: Как не отлучайся?! Какие-то три часа, и я уже буду в воздухе. А потом перезвонил и сказал, в чем дело. Никогда не забуду глаза мужа, когда я говорю: Так, ребята, разворачиваемся на первом перекрестке.

Расстроились, что поездку пришлось отменить?

– Впервые в жизни я не доехала до аэропорта и вернулась, это интересные ощущения, расстраиваться было некогда, я уже думала о дне завтрашнем и о том, как это все будет происходить. Я точно знала, что этот день запомню на всю жизнь. Да и Александр Андреевич (Богуцкий. – Ред.) удачно пошутил – подумай, мол, когда у тебя на дне рождении еще будет 50 тыс. человек на стадионе! (Улыбается).

Меня тогда поздравляли и президент, и кандидат в президенты. Было приятно. Роль моя была хоть и короткая, но яркая. Ведь главные на дебатах – кандидаты. У Андрея Куликова в этом плане опыта больше, а для меня, заядлой новостийщицы, это был уникальный опыт.

Лично с Владимиром Зеленским были знакомы?

– С Владимиром Зеленским я встречалась трижды. Первый раз, когда получала свой очередной Телетриумф как лучшая телеведущая. Тогда церемонию вел Квартал 95, и Владимир Зеленский в частности. Получая статуэтку, я произнесла какую-то речь и запомнила, как он отреагировал – Хорошо сказала! От человека, который виртуозно работает со словом, это приятный комплимент.

Второй раз мы виделись с Владимиром во время нашего с ним интервью как с кандидатом в президенты. Мы вели его с Вадимом Карпьяком. Разговор, как мне кажется, получился откровенным и искренним, и самое главное – своевременным, люди хотели увидеть кандидата в президенты не на сцене, не в роли, а услышать, что он думает о злободневных вещах. Он был открыт. Например, когда спросила, не страшно ли брать на себя такую колоссальную ответственность за страну в состоянии войны и противоречий, он сказал: Страшно, но я пойду. И третий раз видела уже на дебатах.

Как думаете, почему команде Зеленского приглянулись именно вы?

– Не знаю. Честно. Может, свою роль сыграло то интервью.

И как вам это интервью?

– Мне кажется, наш разговор получился. Когда разговор удается, это чувствуется. У нас была задача раскрыть человека, который собирается возглавить страну в такой тяжелый момент. Интервью на YouTube посмотрели несколько миллионов человек, значит, интересно было.

А если бы вам предложили быть модератором от Порошенко. Согласились бы?

– Да, согласилась бы. Это моя работа. Президентские дебаты на стадионе! Когда такое еще будет!? И будет ли?

Каким был ваш личный праздник после всей этой нервотрепки? Бокал шампанского успели выпить?

– А как же! Только после дебатов. Помню, вышла со стадиона, долго шла к машине, ведь город был перекрыт, на шпильках, уставшая, взволнованная, но с чувством выполненного долга. Выдохнула. Доехали с водителем до работы, пересела в свою машину, заполнив ее букетами от друзей и коллег, и поехала домой.

Дома меня, конечно, ждала семья, они накрыли праздничный стол. Помню, как присела, мне налили бокал шампанского, а я спрашиваю: Ну, теперь расскажите, что было на дебатах? (Смеется). На стадионе стоял такой гул и крик, что я реально очень многого не слышала. На следующий день собрала всех родных – маму, брата, свою семью, и мы поехали в ресторанчик пообедать.

В отпуск так и не поехали?

– Он просто перенесся. Ничего страшного – такое в жизни бывает.

Вы незаменимая ведущая одной и той же программы вот уже 19 лет. Не хотите кардинально изменить свою жизнь, попробовать нечто новое – выйти, как говорят психологи, из привычной зоны комфорта?

– Если кто-то думает, что мне очень комфортно, то это не так. Соединять две должности – редактора и ведущей – непросто. Хотя, признаю, это мой выбор. На моей эфирной неделе очень устаю – два эфира в день как у ведущей, планерки, вычитки сюжетов, планирование, много разных административных вопросов.

Назвать это зоной комфорта, честно говоря, сложно. А вот уже на неделе неэфирной легче, я – редактор, журналисты могут спокойно и обстоятельно со мной пообщаться, мы не будем дергаться, поглядывая на часы. Можно рассматривать мою работу как зону комфорта только в смысле опыта, я очень давно в профессии и некоторые процессы отлажены до автоматизма.

Хотя в год трех выборов все отлаженные процессы нужно отлаживать заново. Новости – это высокоотходное производство. Сделал выпуск, показал сюжет, дал рейтинг – и завтра снова все сначала. И что самое главное – вчерашние победы и заслуги сегодня уже никого не интересуют.

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– Может быть, я когда-то выйду из этой зоны комфорта, просто останусь на одной должности. Можно догадаться, на какой… Но пока есть силы и желание – буду работать (Улыбается).

Совсем сферу сменить – это точно нет? Или да?

– Не знаю. Все может быть, я научилась жить сегодняшним днем, пока ситуация выглядит таким образом. Без работы я точно не останусь, не потому, что я такая незаменимая, а потому что работать надо, и я не из тех, кто будет сидеть дома и выглядывать детей и мужа с кастрюлей борща, хотя борщ у меня отменный.

Семья ваши новости смотрит?

– Они сейчас вообще телевизор смотрят мало. И я, стыдно признаться, тоже мало смотрю. В основном – новости, все, что надо по работе. Могу посмотреть их и в интернете. А так я очень люблю кино, поэтому поход в кино – обязательный.

Домой работу несете?

– Стараюсь не нести. Но поскольку муж у меня телевизионщик (Сергей Соловьев – главный оператор ICTV. – Ред.), мы оба работаем на одном канале, конечно, могу ему все рассказать, потому что он меня поймет и не будет задавать лишних вопросов. Он прекрасно знает всю телекухню, мы разговариваем на одном языке, и если мне иногда хочется пожаловаться или поплакаться, то лучше всего это делать Соловьеву.

Бывают у вас мальчишники и девичники, даете друг другу время повеселиться по отдельности?

– У меня в этом отношении демократичный муж. Если я куда-то хочу уехать с подружками на уик-энд – концерт, в Париж или Барселону – без проблем, у людей должно быть собственное пространство, семье тоже надо иногда отдыхать от мамы и наоборот.

Вы на экране выглядите женщиной деловой и серьезной, и зрителям бывает сложно представить, что телеведущие – такие же люди, как и все. Как вы любите веселиться? Песни попеть, потанцевать?

– Конечно, если я озвучиваю серьезные новости, то я серьезная. Многие считают, что я эмоциональная в кадре. Мне сын иногда говорит: Ой, мама, с тобой так тяжело, ты шуток не понимаешь (Смеется). Может быть, это отпечаток работы, я действительно часто все воспринимаю серьезно.

И потом еще думаю: А чего он так сказал? А он мне снова: Да мама, я пошутил, успокойся! Но в принципе, мне кажется, со мной легко общаться. Я человек достаточно открытый, откровенный, иногда даже чересчур. Умею веселиться: люблю танцевать, люблю музыку, кино, люблю посмеяться, принимать гостей, сама люблю приходить в гости. У нас дома каждую пятницу пикник. И, поверьте, нам нескучно.

Ваша дочь Наташа уже взрослая девочка, сын Антон в подростковом возрасте. Вы – из тех мам, кто чересчур контролирует своих детей или у вас есть кнопка стоп, что мол, надо давать им свободу?

– Говорят, злейший враг ребенка – гиперзаботливые родители. В этом есть доля правды. Ведь опекая своих детей повсеместно, мы отбираем у них возможность самим принимать решения и брать на себя ответственность за них. Но с другой стороны, я должна знать, где и с кем мои дети, и это не обсуждается.

И хоть Наташе – 21, пока она живет с нами – должна жить по правилам нашей семьи. А правила таковы: отвечать на звонки, смс и желательно успевать на последнюю маршрутку. Сейчас я уже чуть-чуть расслабилась, у дочки есть бойфренд, своя компания, и если она с ними – я спокойна.

Антоше уже 14, у него сейчас каникулы. Каждый день пишу ему задание. Ну, может быть, через день. Он не все, конечно, выполняет, но очень любит вычеркивать сделанное из списка. Он у нас уже косит газон, стрижет граб (у нас живая изгородь возле дома). Пока не все гладко и идеально – ничего, пускай учится. Вот недавно покрутил мясо на фрикадельки, а я приехала и супчик за 15 минут был готов. Порядок на террасе – тоже зона ответственности Антоши. Так потихоньку приучаем к порядку и задачам.

Можете признаться, если вы в чем-то не правы?

– Я всегда говорю: Да, я была не права. Признаю.

Вы живете в своем доме за городом. Огород садите?

– Да! У меня такие огурцы в этом году! Каждый день срываю по 8 – 10 штук. Абсолютный экопродукт и органические удобрения. Так что у нас сейчас огуречный период.

Если бы вам предложили пойти в политику – согласились бы?

– Скорее всего, нет. Это не мое. Очень ответственно и скользко. Хотя силы что-то изменить у меня, кажется, есть. Пока серьезных предложений не было, поэтому я об этом серьезно не думала.

Не наблюдали ли вы, что человек меняется, когда уходит в политику? Что-то там такое с людьми происходит!

– Все зависит от человека. Как говорит мой друг, когда они начинают ходить по коврам, у них происходят тектонические разрушения сознания (Улыбается). Но мне все-таки кажется, если у тебя есть стержень – ковры тебя не испортят.

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