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Вчерашние победы сегодня никого не интересуют – Елена Фроляк

Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк в большом интервью откровенно рассказала о дебатах на стадионе, знакомстве с Владимиром Зеленским, работе на телеканале и семье.

Вчерашние победы сегодня никого не интересуют – Елена Фроляк

Елена Фроляк 19 лет работает телеведущей программы Факты на ICTV. Кроме того, она почти 11 лет руководит информационной службой канала. Телеведущая рассказала, как отменила отпуск ради дебатов на Олимпийском, с какими трудностями приходится сталкиваться на работе и поделилась особенностями воспитания детей.

Елена, хочется начать наш разговор с дебатов на стадионе. Тогда было сумасшедшее противостояние между Зеленским и Порошенко. Вы были модератором на сцене от Зеленского, и это держалось в тайне до последнего. Кто и в какой период времени вам предложил быть ведущей?

– Представители команды Владимира Зеленского позвонили руководству канала и предложили, чтобы дебаты с их стороны вела я. То есть это была не наша инициатива. И хотя в тот день я собиралась в маленький отпуск, все равно не отказалась от такого важного события.

Быстро пришлось принимать решение?

– Да, быстро, я уже ехала в аэропорт. Так случилось, что дебаты совпали с моим днем рождения, мы с мужем давно запланировали поездку на эту дату. И вот – едем в аэропорт, страшная пробка, и именно в этот момент мне звонит Александр Богуцкий (директор-президент ICTV. – Ред.) и говорит: Будь с телефоном, никуда не отлучайся. Есть важная информация. Я еще подумала: Как не отлучайся?! Какие-то три часа, и я уже буду в воздухе. А потом перезвонил и сказал, в чем дело. Никогда не забуду глаза мужа, когда я говорю: Так, ребята, разворачиваемся на первом перекрестке.

Расстроились, что поездку пришлось отменить?

– Впервые в жизни я не доехала до аэропорта и вернулась, это интересные ощущения, расстраиваться было некогда, я уже думала о дне завтрашнем и о том, как это все будет происходить. Я точно знала, что этот день запомню на всю жизнь. Да и Александр Андреевич (Богуцкий. – Ред.) удачно пошутил – подумай, мол, когда у тебя на дне рождении еще будет 50 тыс. человек на стадионе! (Улыбается).

Меня тогда поздравляли и президент, и кандидат в президенты. Было приятно. Роль моя была хоть и короткая, но яркая. Ведь главные на дебатах – кандидаты. У Андрея Куликова в этом плане опыта больше, а для меня, заядлой новостийщицы, это был уникальный опыт.

Лично с Владимиром Зеленским были знакомы?

– С Владимиром Зеленским я встречалась трижды. Первый раз, когда получала свой очередной Телетриумф как лучшая телеведущая. Тогда церемонию вел Квартал 95, и Владимир Зеленский в частности. Получая статуэтку, я произнесла какую-то речь и запомнила, как  он отреагировал – Хорошо сказала! От человека, который виртуозно работает со словом, это приятный  комплимент.

Второй раз мы виделись с Владимиром во время нашего с ним интервью как с кандидатом в президенты. Мы вели его с Вадимом Карпьяком. Разговор, как мне кажется, получился откровенным и искренним, и самое главное – своевременным, люди хотели увидеть кандидата в президенты не на сцене, не в роли, а услышать, что он думает о злободневных вещах. Он был открыт. Например, когда спросила, не страшно ли брать на себя такую колоссальную ответственность за страну в состоянии войны и противоречий, он сказал: Страшно, но я пойду. И третий раз видела уже на дебатах.

Как думаете, почему команде Зеленского приглянулись именно вы?

– Не знаю. Честно. Может, свою роль сыграло то интервью.

И как вам это интервью?

– Мне кажется, наш разговор получился. Когда разговор удается, это чувствуется. У нас была задача раскрыть человека, который собирается возглавить страну в такой  тяжелый момент. Интервью на YouTube посмотрели несколько миллионов человек, значит, интересно было.

А если бы вам предложили быть модератором от Порошенко. Согласились бы?

– Да, согласилась бы. Это моя работа. Президентские дебаты на стадионе! Когда такое еще будет!? И  будет ли?

Каким был ваш личный праздник после всей этой нервотрепки? Бокал шампанского успели выпить?

– А как же! Только после дебатов. Помню, вышла со стадиона, долго шла к машине, ведь город был перекрыт, на шпильках, уставшая, взволнованная, но с чувством выполненного долга. Выдохнула. Доехали с водителем до работы, пересела в свою машину, заполнив ее букетами от друзей и коллег, и поехала домой.

Дома меня, конечно, ждала семья, они накрыли праздничный стол. Помню, как присела, мне налили бокал шампанского, а я спрашиваю: Ну, теперь расскажите, что было на дебатах? (Смеется). На стадионе стоял такой гул и крик, что я реально очень многого не слышала. На следующий день собрала всех родных – маму, брата, свою семью, и мы поехали в ресторанчик пообедать.

В отпуск так и не поехали?

– Он просто перенесся. Ничего страшного – такое в жизни бывает.

Вы незаменимая ведущая одной и той же программы вот уже 19 лет. Не хотите кардинально изменить свою жизнь, попробовать нечто новое – выйти, как говорят психологи, из привычной зоны комфорта?

– Если кто-то думает, что мне очень комфортно, то это не так. Соединять две должности – редактора и ведущей – непросто. Хотя, признаю, это мой выбор. На моей эфирной неделе очень устаю – два эфира в день как у ведущей, планерки, вычитки сюжетов, планирование, много разных административных вопросов.

Назвать это зоной комфорта, честно говоря, сложно. А вот уже на неделе неэфирной легче, я – редактор, журналисты могут спокойно и обстоятельно со мной пообщаться, мы не будем дергаться, поглядывая на часы. Можно рассматривать мою работу как зону комфорта только в смысле опыта, я очень давно в профессии и некоторые процессы отлажены до автоматизма.

Хотя в год трех выборов все отлаженные процессы нужно отлаживать заново. Новости – это высокоотходное производство. Сделал выпуск, показал сюжет, дал рейтинг – и завтра снова все сначала. И что самое главное – вчерашние победы и заслуги сегодня уже никого не интересуют.

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– Может быть, я когда-то выйду из этой зоны комфорта, просто останусь на одной должности. Можно догадаться, на какой… Но пока есть силы и желание – буду работать (Улыбается).

Совсем сферу сменить – это точно нет? Или да?

– Не знаю. Все может быть, я научилась жить сегодняшним днем, пока ситуация выглядит таким образом. Без работы я точно не останусь, не потому, что я такая незаменимая, а потому что работать надо, и я не  из тех, кто будет сидеть дома и выглядывать детей и мужа с кастрюлей борща, хотя борщ у меня отменный.

Семья ваши новости смотрит?

– Они сейчас вообще телевизор смотрят мало. И я, стыдно признаться, тоже мало смотрю. В основном – новости, все, что надо по работе. Могу посмотреть их и в интернете. А так я очень люблю кино, поэтому поход в кино – обязательный.

Домой работу несете?

– Стараюсь не нести. Но поскольку муж у меня телевизионщик (Сергей Соловьев – главный оператор ICTV. – Ред.), мы оба работаем на одном канале, конечно, могу ему все рассказать, потому что он меня поймет и не будет задавать лишних вопросов. Он прекрасно знает всю телекухню, мы разговариваем на одном языке, и если мне иногда хочется пожаловаться или поплакаться, то лучше всего это делать Соловьеву.

Бывают у вас мальчишники и девичники, даете друг другу время повеселиться по отдельности?

– У меня в этом отношении демократичный муж. Если я куда-то хочу уехать с подружками на уик-энд – концерт, в Париж или Барселону – без проблем, у людей должно быть собственное пространство, семье тоже надо иногда отдыхать от мамы и наоборот.

Вы на экране выглядите женщиной деловой и серьезной, и зрителям бывает сложно представить, что телеведущие – такие же люди, как и все. Как вы любите веселиться? Песни попеть, потанцевать?

– Конечно, если я озвучиваю серьезные новости, то я серьезная. Многие считают, что я эмоциональная в кадре. Мне сын иногда говорит: Ой, мама, с тобой так тяжело, ты шуток не понимаешь (Смеется). Может быть, это отпечаток работы, я действительно часто все воспринимаю серьезно.

И потом еще думаю: А чего он так сказал? А он мне снова: Да мама, я пошутил, успокойся! Но в принципе, мне кажется, со мной легко общаться. Я человек достаточно открытый, откровенный, иногда даже чересчур. Умею веселиться: люблю танцевать, люблю музыку, кино, люблю посмеяться, принимать гостей, сама люблю приходить в гости. У нас дома каждую пятницу пикник. И, поверьте, нам нескучно.

Ваша дочь Наташа уже взрослая девочка, сын Антон в подростковом возрасте. Вы – из тех мам, кто чересчур контролирует своих детей или у вас есть кнопка стоп, что мол, надо давать им свободу?

– Говорят, злейший враг ребенка – гиперзаботливые родители. В этом есть доля правды. Ведь опекая своих детей повсеместно, мы отбираем у них возможность самим принимать решения и брать на себя ответственность за них. Но  с другой стороны, я должна знать, где и с кем мои дети, и это не обсуждается.

И хоть Наташе – 21, пока она живет с нами – должна жить по правилам нашей  семьи. А правила таковы: отвечать на звонки, смс и желательно успевать на последнюю маршрутку. Сейчас я уже чуть-чуть расслабилась, у дочки есть бойфренд, своя компания, и если она с ними – я спокойна.

Антоше уже 14, у него сейчас каникулы.  Каждый день пишу ему задание. Ну, может быть, через день. Он не все, конечно, выполняет, но очень любит вычеркивать сделанное из списка. Он у нас уже косит газон, стрижет граб (у нас живая изгородь возле дома). Пока не все гладко и идеально – ничего, пускай учится. Вот недавно покрутил мясо на фрикадельки, а я приехала и супчик за 15 минут был готов. Порядок на террасе – тоже зона ответственности Антоши. Так потихоньку приучаем к порядку и задачам.

Можете признаться, если вы в чем-то не правы?

– Я всегда говорю: Да, я была не права. Признаю.

Вы живете в своем доме за городом. Огород садите?

– Да! У меня такие огурцы в этом году! Каждый день срываю по 8 – 10 штук. Абсолютный экопродукт и органические удобрения.  Так что у нас сейчас огуречный период.

Если бы вам предложили пойти в политику – согласились бы?

– Скорее всего, нет. Это не мое. Очень ответственно и скользко. Хотя силы что-то изменить у меня, кажется, есть. Пока серьезных предложений не было, поэтому я об этом серьезно не думала.

Не наблюдали ли вы, что человек меняется, когда уходит в политику? Что-то там такое с людьми происходит!

– Все зависит от человека. Как говорит мой друг, когда они начинают ходить по коврам, у них происходят тектонические разрушения сознания (Улыбается). Но мне все-таки кажется, если у тебя есть стержень – ковры тебя не испортят.

Ранее Факты ICTV писали, что главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк попала в топ-100 успешных женщин Украины, составленный изданием Новое Время.

Источник: КП в Украине

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