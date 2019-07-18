PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Как группа Die Antwoord зажигала на UPark Festival 2019

Группа Die Antwoord стала хедлайнером третьего дня музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Как группа Die Antwoord зажигала на UPark Festival 2019

В Киеве отгремел последний день музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Хедлайнером третьего дня фестиваля стала группа из ЮАР Die Antwoord.

Читайте: UPark Festival 2019: расписание, хедлайнеры и последние события

Уже традиционно для выступлений этой группы фронтмен Ninja уже на середине выступления остался без футболки.

Также он обратился к фанам на украинском языке и поблагодарил со сцены.

Ранее Факты ICTV писали, что Thirty Seconds to Mars завершив другий день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка