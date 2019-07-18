В Одессе погиб известный ведущий Евгений Щербаков. Биографию шоумена читайте на Фактах ICTV.

Евгению Щербакову было 29 лет. Он родом из Днепра. Погибший работал ведущим на различных праздничных мероприятиях.

Карьера

Евгений Щербаков окончил Национальную металлургическую академию в Днепре по специальности менеджмент, маркетинг современных материалов.

Во время учебы попал в студентскую команду КВН. Позже ведущий был участником проектов Прожарка, Дом-2 и Импровизация ведущих. Свое участие в них он объяснял как возможность, где тебя увидят миллионы зрителей.

В 2013 году Евгений Щербаков подавался на конкурс Лучший конферансье. Кроме того, работал моделью с первого курса обучения в академии. Сотрудничал с дорогими магазинами, ресторанами, салонами красоты.

В свободное время играл футбол и занимался спортом, просматривал юмористические программы и видео про городскую среду, инфраструктуру, много путешествовал, хотел сделать профессию ведущего мероприятий более престижной.

Гонорары за работу ведущего стартовали от $600.

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Семья

Евгений Щербаков не был женат. В одном из сообщений в соцсети он отметил, что не хотел бы быть похожим на своего отца. Такое решение он объяснял напряженной атмосферой в семье.

После новости о гибели ведущего в соцсетях появилось сообщение, в котором мужчина называет себя братом погибшего и просит помочь выяснить причины гибели.

Знакомые Евгения Щербакова не верят в его смерть.

Напомним, Евгений Щербаков погиб в Одессе. Он выпал из окна квартиры на 17-м этаже.

Фото: Евгений Щербаков