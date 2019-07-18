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Факты / Шоу-бизнес

Евгений Щербаков: биография и что известно о ведущем

В Одессе погиб известный ведущий Евгений Щербаков. Биографию шоумена читайте на Фактах ICTV.

Евгений Щербаков: биография и что известно о ведущем

Евгению Щербакову было 29 лет. Он родом из Днепра. Погибший работал ведущим на различных праздничных мероприятиях.

Карьера

Евгений Щербаков окончил Национальную металлургическую академию в Днепре по специальности менеджмент, маркетинг современных материалов.

Во время учебы попал в студентскую команду КВН. Позже ведущий был участником проектов Прожарка, Дом-2 и Импровизация ведущих. Свое участие в них он объяснял как возможность, где тебя увидят миллионы зрителей.

В 2013 году Евгений Щербаков подавался на конкурс Лучший конферансье. Кроме того, работал моделью с первого курса обучения в академии. Сотрудничал с дорогими магазинами, ресторанами, салонами красоты.

В свободное время играл футбол и занимался спортом, просматривал юмористические программы и видео про городскую среду, инфраструктуру, много путешествовал, хотел сделать профессию ведущего мероприятий более престижной.

Гонорары за работу ведущего стартовали от $600.

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Евгений Щербаков: биография и что известно о ведущем / 3 фотографии

Семья

Евгений Щербаков не был женат. В одном из сообщений в соцсети он отметил, что не хотел бы быть похожим на своего отца. Такое решение он объяснял напряженной атмосферой в семье.

После новости о гибели ведущего в соцсетях появилось сообщение, в котором мужчина называет себя братом погибшего и просит помочь выяснить причины гибели.

Знакомые Евгения Щербакова не верят в его смерть.

Напомним, Евгений Щербаков погиб в Одессе. Он выпал из окна квартиры на 17-м этаже.

Фото: Евгений Щербаков

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