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Ужасы возвращаются: трейлер фильма Оно 2

Появился трейлер фильма Оно 2, в котором можно увидеть, с какими ужасами придется столкнуться главным героям 27 лет спустя.

Воно 2

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фильма Оно 2 по роману мастера ужасов Стивена Кинга.

События второй части будут происходить через 27 лет после того, как Клубу неудачников удалось победить сверхъестественное существо, которое назвали Оно.

Однако Оно возвращается именно тогда, когда главные герои вновь собираются в городе.

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В трейлере можно увидеть более страшного клоуна Пеннивайза и то, с какими ужасами придется столкнуться Клубу неудачников уже взрослыми.

В украинских кинотеатрах Оно 2 появится уже 5 сентября.

К слову, студия Walt Disney опубликовала первый тизер фильма Мулан, который выйдет в 2020 году.

Источник: Warner Bros. Pictures Ukraine

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine

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