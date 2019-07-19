PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

52-летняя Николь Кидман ждет пятого ребенка – СМИ

Актриса Николь Кидман беременна пятым ребенком.

52-летняя Николь Кидман ждет пятого ребенка – СМИ

52-летняя актриса Николь Кидман беременна пятым ребенком.

Согласно изданию The Star, Кидман призналась друзьям, что она уже несколько недель как в положении.

Актриса очень рада, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО, ведь забеременеть в таком возрасте без медицинского вмешательства большая редкость.

Читайте: Брэдли Купер и Ирина Шейк договорились об опеке над 2-летней дочерью

К слову, Николь Кидман воспитывает четверых детей: двух приемных, которые появились еще в браке с Томом Крузом, и двух родных от Кита Урбана.

Ранее Факты ICTV писали, что Егор Крутоголов объявил о второй беременности своей жены.

Источник: The Star

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Через 30 лет женщины могут отказаться от беременности и родов – ученые
Пить или не пить: можно ли беременным алкоголь
Страхование беременности и родов – гарантия медицинской помощи и защиты при преждевременных родах
Планирование беременности: 10 первых необходимых шагов
Кира Найтли беременна вторым ребенком
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз станут родителями
Кидман подстриглась под мальчика для откровенной фотосессии
Братьев-близнецов заставили платить алименты – не смогли определить, кто из них отец
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка