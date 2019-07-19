Актриса Николь Кидман беременна пятым ребенком.

52-летняя актриса Николь Кидман беременна пятым ребенком.

Согласно изданию The Star, Кидман призналась друзьям, что она уже несколько недель как в положении.

Актриса очень рада, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО, ведь забеременеть в таком возрасте без медицинского вмешательства большая редкость.

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К слову, Николь Кидман воспитывает четверых детей: двух приемных, которые появились еще в браке с Томом Крузом, и двух родных от Кита Урбана.

Ранее Факты ICTV писали, что Егор Крутоголов объявил о второй беременности своей жены.

Источник: The Star