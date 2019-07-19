Сериал Сплетница снова появится на телеэкранах с новыми эпизодами.
Культовый сериал 90-х Спетница получит продолжение. Перезапуском занимается стриминговый сервис HBO Max.
На экранах продолжение сериала появится весной 2020 года. Сейчас готовятся 10 новых эпизодов.
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В перезапуске пойдет речь о том, как изменилась жизнь в элитной школе на Манхеттене и социальные сети со времен оригинальной Сплетницы.
Пока неизвестно появятся в новом сериле звезды оригинального актерского состава.
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