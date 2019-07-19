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Сериал Сплетница получит продолжение

Сериал Сплетница снова появится на телеэкранах с новыми эпизодами.

Сериал Сплетница получит продолжение

Культовый сериал 90-х Спетница получит продолжение. Перезапуском занимается стриминговый сервис HBO Max.

На экранах продолжение сериала появится весной 2020 года. Сейчас готовятся 10 новых эпизодов.

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В перезапуске пойдет речь о том, как изменилась жизнь в элитной школе на Манхеттене и социальные сети со времен оригинальной Сплетницы.

Пока неизвестно появятся в новом сериле звезды оригинального актерского состава.

Ранее Факты ICTV писали, что появился трейлер фильма Оно 2, в котором можно увидеть, с какими ужасами придется столкнуться главным героям 27 лет спустя.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Getty Images

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