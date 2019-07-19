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The Great War: группа Sabaton презентовала новый альбом

Шведская пауэр-метал-группа Sabaton презентовала новый альбом The Great War, посвященный Первой мировой войне.

The Great War: группа Sabaton презентовала новый альбом

Пауэр-метал-группа Sabaton из Швеции выпустила девятую студийную пластинку под названием The Great War, которая позиционируется как саундтрек к Великой войне.

Новая работа стала первым их релизом за три года. В альбом вошли 11 песен.

Читайте: Как группа Die Antwoord зажигала на UPark Festival 2019

Все композиции в релизе посвящены разным эпизодам Первой мировой войны.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 июля Джаред Лето выступил на фестивале UPark Festival в Киеве.

Фото: sabatonofficial

 

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