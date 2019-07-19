18 июля в Киеве прошел третий день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Чем запомнился последний день феста – в материале Фактов ICTV.

В Киеве отгремел последний день музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Третий день феста стартовал под ритмы американских электронщиков из группы МІЅЅІО.

Затем на сцену вышла популярная датская певица и автор песен MØ, которая заставила танцевать публику, как в последний раз.

Иван Дорн поддержал танцевальную атмосферу третьего дня. Кроме того, с ним на одной сцене также спела солистка группы YUKO Юлия Юрина.

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Яркой точкой фестиваля стало выступление хедлайнеров группы Die Antwoord.

Зажигательное выступление артистов из ЮАР заставило танцевать, даже самых уставших к концу дня фестивальщиков. Также фроментмен группы обратился к слушателям на украинском языке.

Ранее Факты ICTV уже показывали, как группа Die Antwoord выступала на сцене UPark Festival.