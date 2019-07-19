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Звезда Дизель Шоу Егор Крутоголов станет папой во второй раз

Егор Крутоголов объявил о второй беременности своей жены.

Звезда Дизель Шоу Егор Крутоголов станет папой во второй раз

В семье фронтмена и актера Дизель Студио Егора Крутоголова ожидается пополнение. Скоро пара во второй раз станет родителями.

Егор и Катя Крутоголовы познакомились в их родном городе Николаеве еще будучи школьниками. Они вместе уже 20 лет назад, из них 13 лет в браке. Они счастливы и воспитывают сына Леву, которому 9 лет.

Егор Крутоголов признался, что ждали этого события последние пять лет и он счастлив, что снова станет папой. Пара не скрывает пол будущего ребенка.

– У нас снова мальчик! Назовем Макс. Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала, – делится Егор.

К предстоящему событию актер относится с юмором. Признается, что был готов выполнять любые желания беременной Кати, даже бегать ночью в магазин. Но беременность проходит спокойно и без изменения вкусовых ощущений.

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Звезда Дизель Шоу Егор Крутоголов станет папой во второй раз / 5 фотографий

– Я прям уже прошу ее Ну, может, селедочки тебе? Может, еще чего-то? Да погоняй ты мужика своего, что ж это за беременность такая?! – шутит Егор.

До рождения ребенка остается немного времени, и пара уже подготвила для него кроватку и игрушки. А вот прибегать к услугам няни Егор и Катя не планируют.

Несмотря на очень плотный гастрольный график и съемки новых проектов, пара уверена, что сможет окружить ребенка любовь и заботой без посторонней помощи.

Не пропустите старт повтора любимого сериала Папаньки на ICTV уже 26 августа!

Напомним, комики Дизель Шоу пофантазировали на тему того, как ведет себя мужчина, когда супруга впервые оставляет его дома с ребенком.

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