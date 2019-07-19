Егор Крутоголов объявил о второй беременности своей жены.

В семье фронтмена и актера Дизель Студио Егора Крутоголова ожидается пополнение. Скоро пара во второй раз станет родителями.

Егор и Катя Крутоголовы познакомились в их родном городе Николаеве еще будучи школьниками. Они вместе уже 20 лет назад, из них 13 лет в браке. Они счастливы и воспитывают сына Леву, которому 9 лет.

Егор Крутоголов признался, что ждали этого события последние пять лет и он счастлив, что снова станет папой. Пара не скрывает пол будущего ребенка.

– У нас снова мальчик! Назовем Макс. Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала, – делится Егор.

К предстоящему событию актер относится с юмором. Признается, что был готов выполнять любые желания беременной Кати, даже бегать ночью в магазин. Но беременность проходит спокойно и без изменения вкусовых ощущений.

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Звезда Дизель Шоу Егор Крутоголов станет папой во второй раз / 5 фотографий

– Я прям уже прошу ее Ну, может, селедочки тебе? Может, еще чего-то? Да погоняй ты мужика своего, что ж это за беременность такая?! – шутит Егор.

До рождения ребенка остается немного времени, и пара уже подготвила для него кроватку и игрушки. А вот прибегать к услугам няни Егор и Катя не планируют.

Несмотря на очень плотный гастрольный график и съемки новых проектов, пара уверена, что сможет окружить ребенка любовь и заботой без посторонней помощи.

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Напомним, комики Дизель Шоу пофантазировали на тему того, как ведет себя мужчина, когда супруга впервые оставляет его дома с ребенком.