Факты ICTV собрали треки, которые лучше всего подойдут для прослушивания в дороге.

В Украине стартовало лето, а это значит, что вот-вот все отправятся отдыхать и путешествовать.

Кто-то выбирает для этого поезд, кто-то самолет, кто-то автомобиль. Однако в каком бы транспорте вы не находились вашим главным спутником может стать музыка.

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Это вид искусства может поддерживать настроение или создавать его, успокаивать и наоборот пробуждать драйв внутри вас.

Дабы дорога вам не казалась в тягость мы собрали плей-лист, который понравится даже самому искушенному меломану.

Лучшая музыка в дорогу:

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