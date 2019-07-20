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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Лучшая музыка в дорогу: летний плейлист для опытных меломанов

Факты ICTV собрали треки, которые лучше всего подойдут для прослушивания в дороге.

Лучшая музыка в дорогу: летний плейлист для опытных меломанов

В Украине стартовало лето, а это значит, что вот-вот все отправятся отдыхать и путешествовать.

Кто-то выбирает для этого поезд, кто-то самолет, кто-то автомобиль. Однако в каком бы транспорте вы не находились вашим главным спутником может стать музыка.

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Это вид искусства может поддерживать настроение или создавать его, успокаивать и наоборот пробуждать драйв внутри вас.

Дабы дорога вам не казалась в тягость мы собрали плей-лист, который понравится даже самому искушенному меломану.

Лучшая музыка в дорогу:

Ранее Факты ICTV писали, куда поехать на море в Европе по безвизовому режиму, стоимость проживания и цены на авиабилеты.

Фото: Unsplash

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