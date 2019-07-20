Факты ICTV собрали треки, которые лучше всего подойдут для прослушивания в дороге.
В Украине стартовало лето, а это значит, что вот-вот все отправятся отдыхать и путешествовать.
Кто-то выбирает для этого поезд, кто-то самолет, кто-то автомобиль. Однако в каком бы транспорте вы не находились вашим главным спутником может стать музыка.
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Это вид искусства может поддерживать настроение или создавать его, успокаивать и наоборот пробуждать драйв внутри вас.
Дабы дорога вам не казалась в тягость мы собрали плей-лист, который понравится даже самому искушенному меломану.
Лучшая музыка в дорогу:
Ранее Факты ICTV писали, куда поехать на море в Европе по безвизовому режиму, стоимость проживания и цены на авиабилеты.
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