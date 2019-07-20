Грузинский и украинский фильмы собрали практически одинаковое количество голосов, из-за чего было принято решение разделить между ними главную награду фестиваля.

Одесский международный кинофестиваль 2019 в субботу, 20 июля, объявил победителей.

Гран-при в этом году впервые получили сразу две киноленты: грузинский фильм А потом мы танцевали и украинский фильм Домой.

В национальной конкурсной программе лучшим полнометражным фильмом стал Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков.

Лучшая актерская работа (национальный конкурс) – Ирма Витовская.

Лучшая режиссура (национальный конкурс) – Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков.

Лучший украинский короткометражный фильм – Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы названа лента А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин.

Лучшая режиссура (международный конкурс) – Алехандро Ландес за фильм Монос.

Лучшая актерская работа (международный конкурс) – Леван Гелбахиани (А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин).

Лучший европейский документальный фильм – Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен.

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Приз зрительских симпатий получил фильм Мои мысли тихие Антонио Лукича. Специальная награда жюри досталась фильму Для Самы, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс.

Награду за вклад в кинематограф увезет с собой во Францию актриса Катрин Денев, которая представила на фестивале фильм Андре Тешине Прощание с ночью.