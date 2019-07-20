PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Одесский кинофестиваль 2019: Гран-при впервые получили два фильма

Грузинский и украинский фильмы собрали практически одинаковое количество голосов, из-за чего было принято решение разделить между ними главную награду фестиваля.

Одесский кинофестиваль 2019: Гран-при впервые получили два фильма

Одесский международный кинофестиваль 2019 в субботу, 20 июля, объявил победителей.

Гран-при в этом году впервые получили сразу две киноленты: грузинский фильм А потом мы танцевали и украинский фильм Домой.

В национальной конкурсной программе лучшим полнометражным фильмом стал Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков.

  • Лучшая актерская работа (национальный конкурс) – Ирма Витовская.
  • Лучшая режиссура (национальный конкурс) – Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков.
  • Лучший украинский короткометражный фильм – Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина.
  • Лучшим фильмом международной конкурсной программы названа лента А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин.
  • Лучшая режиссура (международный конкурс) – Алехандро Ландес за фильм Монос.
  • Лучшая актерская работа (международный конкурс) – Леван Гелбахиани (А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин).
  • Лучший европейский документальный фильм – Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен.

Читайте: HBO купила права на показ украинского фильма

Приз зрительских симпатий получил фильм Мои мысли тихие Антонио Лукича. Специальная награда жюри досталась фильму Для Самы, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс.

Награду за вклад в кинематограф увезет с собой во Францию актриса Катрин Денев, которая представила на фестивале фильм Андре Тешине Прощание с ночью.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка