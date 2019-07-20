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Одесский кинофестиваль: Катрин Денев представила фильм Прощание с ночью

Катрин Денев на Одесском кинофестивале представила фильм со своим участием.

Одесский кинофестиваль: Катрин Денев представила фильм Прощание с ночью

Катрин Денев  представила на Одесском кинофестивале фильм Андре Тешине Прощание с ночью.

По словам французской актрисы, ей нравится сюжет кино и героиня, которую она играет в этой киноленте.

Денев считает, что фильм будет очень близок женщинам, “так как многие из них могут представить ситуацию, подобную сюжету фильма, и поставить себя на место моей героини”.

В рамках кинофестиваля 20 июля Денев проводит мастер-класс и посетит церемонию закрытия фестиваля.

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Во время церемонии ей вручат почетную награду Одесского кинофестиваля — Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства.

Напомним, компания HBO приобрела права на показ фильма украинского режиссера Александра Жовны.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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