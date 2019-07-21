Фантастический фильм Мстители: Завершение установит новый мировой рекорд кассовых сборов и обойдет блокбастер Джеймса Кэмерона Аватар.

Фильм Мстители: Завершение установит мировой рекорд кассовых сборов. Кинокартина обойдет блокбастер Аватара который удерживал пальму первенства на протяжении 10 последних лет.

По данным компании Walt Disney, по 20 июля картина Marvel Studios набрала в мировом прокате $2,7892 млрд и точно наберет еще $500 тыс, необходимых, чтобы отодвинуть на второе место Аватар – $2,7897 млрд.

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Кроме новых Мстителей и Аватар, три фильма в истории набрали более $2 млрд в мировом прокате. Речь идет о блокбастеры Титаник, Звездные войны: Пробуждение силы и Мстители: Война бесконечности.

Кассовые сборы новых Мстителей в Северной Америке достигли $853 млн, а в других странах – $1,9 млрд. В Китае сборы от проката блокбастера составили $614 млн.

Ранее Факты ICTV писали, что фильм Мстители: Финал уже установил рекорды по кассовым сборам на предварительных сеансах.

Источник: Variety