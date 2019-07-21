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С семьей и улыбкой: как звезды голосуют на парламентских выборах

В Украине избиратели продолжают голосовать на парламентских выборах 2019. Факты ICTV узнали, как звезды делали свой выбор.

С семьей и улыбкой: как звезды голосуют на парламентских выборах

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открыли в 8.00 и свой выбор уже успели сделать украинские звезды.

Известный телеведущий и кандидат в народные депутаты Сергей Притула проголосовал на парламентских выборах “за хорошее настроение украинцев”.

Свой выбор сделал и лидер группы Океан Эльзы и партии Голос Святослав Вакарчук.

Телеведущий Григорий Решетник пришел на избирательный участок с сыном.

– Мы уже! А вы? – написал он в соцсетях.

 

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Ми вже  А ви?  #вибори2019

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

– Я уже проголосовал! Свой долг выполнил, – отчитался украинский шоумен Дядя Жора и добавил фото.

Ведущая Фактов тижня на ICTV Оксана Соколова поделилась своим фото возле избирательного участка.

– Утром была на участке с надеждой, что все будет хорошо, – написала она.

А вот для экс-солиста Quest Pistols, участника группы Агонь Антона Савлепова это впервые.

– Сделал это! Впервые проголосовал, – прокомментировал артист свое фото.

 

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я сделал ЭТО! ВПЕРВЫЕ проголосовал✔️ В этом году события на политической сцене нашей страны происходят весьма выразительно и энергично. И даже у меня присутствует лёгкий азарт на этих выборах. Игра меняется (надеюсь). Пусть всё получится хоть чуть-чуть. МЭЙК_ЮКРЭЙН_ГРЭЙП_ЭГЕН #антонагонь #антонсавлепов #выборы2019 #трампнашпрезидент #кенивестнашпрезидент #сюпримнашпрезидент

Публикация от АНТОН САВЛЕПОВ (@anton_savlepov)

Не забыл про свой гражданский долг и ведущий Владимир Остапчук. Он пришел на избирательный участок всей семьей.

 

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Тато, мама, Емілія і наша онучка Анічка

Не остался равнодушным к выборам в Раду и Александр Скичко.

К слову, Факты ICTV следят, как проходит голосование на выборах в Верховную Раду онлайн.

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