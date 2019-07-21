В Украине избиратели продолжают голосовать на парламентских выборах 2019. Факты ICTV узнали, как звезды делали свой выбор.
Сегодня, 21 июля, в Украине проходят выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открыли в 8.00 и свой выбор уже успели сделать украинские звезды.
Известный телеведущий и кандидат в народные депутаты Сергей Притула проголосовал на парламентских выборах “за хорошее настроение украинцев”.
Свой выбор сделал и лидер группы Океан Эльзы и партии Голос Святослав Вакарчук.
Телеведущий Григорий Решетник пришел на избирательный участок с сыном.
– Мы уже! А вы? – написал он в соцсетях.
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– Я уже проголосовал! Свой долг выполнил, – отчитался украинский шоумен Дядя Жора и добавил фото.
Ведущая Фактов тижня на ICTV Оксана Соколова поделилась своим фото возле избирательного участка.
– Утром была на участке с надеждой, что все будет хорошо, – написала она.
А вот для экс-солиста Quest Pistols, участника группы Агонь Антона Савлепова это впервые.
– Сделал это! Впервые проголосовал, – прокомментировал артист свое фото.
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я сделал ЭТО! ВПЕРВЫЕ проголосовал✔️ В этом году события на политической сцене нашей страны происходят весьма выразительно и энергично. И даже у меня присутствует лёгкий азарт на этих выборах. Игра меняется (надеюсь). Пусть всё получится хоть чуть-чуть. МЭЙК_ЮКРЭЙН_ГРЭЙП_ЭГЕН #антонагонь #антонсавлепов #выборы2019 #трампнашпрезидент #кенивестнашпрезидент #сюпримнашпрезидент
Не забыл про свой гражданский долг и ведущий Владимир Остапчук. Он пришел на избирательный участок всей семьей.
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Не остался равнодушным к выборам в Раду и Александр Скичко.
К слову, Факты ICTV следят, как проходит голосование на выборах в Верховную Раду онлайн.