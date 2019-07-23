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Козловский, Потап и Коляденко. Как звезды говорят о своих бывших

Что украинские звезды говорят о своих бывших – далее в материале.

Козловский, Потап и Коляденко. Как звезды говорят о своих бывших

Поговаривают, что со своими бывшими звезды даже не здороваются. Но как оно на самом деле – узнала журналистка Утра в большом городе Мирослава Мандзюк.

Одни и слышать о бывших не хотят, другие пишут о них песни, а третьи – продолжают любить. Например, Потап заявил, что любит всех своих бывших и даже с их избранниками общается.

Читайте: Не могут гвоздь прибить! У кого из украинских звезд больше 20 домашних помощников

Больше об отношениях звезд с их бывшими – смотрите в сюжете.

К слову, ранее мы писали, кто из украинских звезд делал пластические операции.

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