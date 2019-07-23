PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в России

Американская поп-дива Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления в России.

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в России

Кристина Агилера выступила со своим шоу The X Tour в России. Во время исполнения первой песни Bionic с ней произошла неприятность – артистка упала с лестницы.

На ролике, опубликованном в Instаgrаm видно, что Агилере сразу помогли подняться танцоры, после чего она продолжила петь.

Читайте: Кэти Перри упала на сцене и оголила интимную часть тела

Концерт, во время которого певица исполнила 23 композиции, прошел в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Среди песен были как известные хиты, так и новые песни. Концерт был разбит на шесть актов, которые символизировали определенные этапы в творчестве звезды.

К слову, украинская певица MARUV открыла концерт Кристины Агилеры в Москве, который состоялся 23 июня.

Фото: Christina Aguilera

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка