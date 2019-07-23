Американская поп-дива Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления в России.

Кристина Агилера выступила со своим шоу The X Tour в России. Во время исполнения первой песни Bionic с ней произошла неприятность – артистка упала с лестницы.

На ролике, опубликованном в Instаgrаm видно, что Агилере сразу помогли подняться танцоры, после чего она продолжила петь.

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Концерт, во время которого певица исполнила 23 композиции, прошел в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Среди песен были как известные хиты, так и новые песни. Концерт был разбит на шесть актов, которые символизировали определенные этапы в творчестве звезды.

К слову, украинская певица MARUV открыла концерт Кристины Агилеры в Москве, который состоялся 23 июня.

Фото: Christina Aguilera