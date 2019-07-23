Макс Барских в Юрмале был среди приглашенных гостей на праздновании премьеры сингла Помада Миши Романовой.
Премьера новой песни экс-участницы группы ВИА Гра Миши Романовой состоялась на фестивале Рандеву в Юрмале. Ночью певица праздновала с друзьями премьеру своего нового сингла Помада.
Вместе со своими коллегами по сцене Романова отправилась отмечать важное для нее событие в один из лучших ресторанов Юрмалы.
Макс Барских друг детства Романовой также присутствовал на праздновании премьеры.
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Певица презентовала лирик-видео на песню Помада.
Напомним, 8 мая популярный певец Макс Барских попал в ДТП в Лос – Анджелесе.
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