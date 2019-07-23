Макс Барских в Юрмале был среди приглашенных гостей на праздновании премьеры сингла Помада Миши Романовой.

Премьера новой песни экс-участницы группы ВИА Гра Миши Романовой состоялась на фестивале Рандеву в Юрмале. Ночью певица праздновала с друзьями премьеру своего нового сингла Помада.

Вместе со своими коллегами по сцене Романова отправилась отмечать важное для нее событие в один из лучших ресторанов Юрмалы.

Макс Барских друг детства Романовой также присутствовал на праздновании премьеры.

Читайте: Макс Барских объявил второй мировой тур

Певица презентовала лирик-видео на песню Помада.

Напомним, 8 мая популярный певец Макс Барских попал в ДТП в Лос – Анджелесе.