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Макс Барских в Юрмале праздновал премьеру сингла Миши Романовой

Макс Барских в Юрмале был среди приглашенных гостей на праздновании премьеры сингла Помада Миши Романовой.

Макс Барских в Юрмале праздновал премьеру сингла Миши Романовой

Премьера новой песни экс-участницы группы ВИА Гра Миши Романовой состоялась на фестивале Рандеву в Юрмале. Ночью певица праздновала с друзьями премьеру своего нового сингла Помада.

Вместе со своими коллегами по сцене Романова отправилась отмечать важное для нее событие в один из лучших ресторанов Юрмалы.

Макс Барских друг детства Романовой также присутствовал на праздновании премьеры.

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Певица презентовала лирик-видео на песню Помада.

Напомним, 8 мая популярный певец Макс Барских попал в ДТП в Лос – Анджелесе.

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