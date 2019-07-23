Телеведущая Фактов на канале ICTV Оксана Гутцайт, которая 15 лет назад первый раз вышла в эфир, рассказала, почему променяла карьеру в гимнастике на телевидение, а также о планах создать свой YouTube-канал и сняться в кино.

Где любит отдыхать, за что хвалит украинскую систему образования, кто главный в ее семье и о чем еще мечтает успешная ведущая новостей на Фактах ICTV Оксана Гутцайт, она рассказала в эксклюзивном интервью.

На отдыхе в Турции попала в больницу

Оксана, вы уже были в отпуске этим летом?

– Да, я уже успела побывать с детьми в Турции, мы провели 10 дней в Белеке. Правда, отдых был немного испорчен тем, что я заболела. На второй день у меня поднялась высокая температура, которая ничем не сбивалась, и меня положили в больницу. Оказалось, вирусная пневмония. Поэтому вместо моря и пляжа у меня были капельницы.

Зато Эле и Марку это отдых совсем не испортило. Они остались в гостинице вместе с моей подругой и ее детьми… Но и я немного успела насладиться прекрасным морем и солнцем, когда меня выпустили из больницы в последний день.

Какие впечатления у вас остались от турецкой больницы?

– Замечательные! Питание, лечение – все прекрасно. Единственная проблема была в том, что мой доктор не говорил на английском, а переводчик работал только днем. Рано утром и вечером мы общались на мигах. И еще не было украинского телевидения, так что заодно я отдохнула и от новостей.

“Мне нравится наша система образования и быть мамой”

В этом году ваша старшая дочь Эля закончила школу. Куда поступает?

– Подали документы в Национальный университет имени Шевченко сразу на несколько факультетов. Мы мечтаем о международном праве конечно, но не идеально сдали ВНО. В любом случае, скорее всего, останемся в рамках этого вуза.

Некоторые родители стремятся отправить детей за границу, а ваша дочь поступает в Киеве. Почему?

– Возможно, потому что я верю в наше образование, мне нравится наша система обучения, преподаватели. Наше образование, на мой взгляд, более разностороннее. С другой стороны, для меня это возможность почувствовать себя нужной мамой еще четыре года. Потому что когда ребенок уезжает за границу, он начинает жить самостоятельно. А мне нравится быть мамой, нравится, когда вокруг мои дети, когда я им нужна, поэтому пока остановились на украинском вузе.

Обычно последний год в школе стрессовый и для учеников, и для родителей. Для вас лично этот год каким выдался?

– Я, наверное, из тех мам, которых называют мама-мачеха (улыбается). Я считаю, что в выпускном классе ребенок уже сам должен понимать, ради чего он учится, зачем и как. Моя задача была оплачивать репетиторов, направлять и мотивировать. В течение года мы готовили английский, историю Украины и украинский язык, потому что Эля не математик, а чистый гуманитарий.

А лето проходит относительно спокойно. Это когда я еще училась, мы сдавали экзамены в школе, потом в институте. А у современных детей все иначе – сдали ВНО в начале июня и релакс, все лето отдыхают. Только сейчас, пожалуй, стали немножко нервничать, когда ждем результатов – поступит или нет.

Вы и муж в прошлом спортсмены (Оксана Гутцайт – мастер спорта по художественной гимнастике, а Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию. – Ред.). Эля тоже активно занималась спортом, почему не пошла по стопам родителей?

– Чтобы стать великим спортсменом, как наш папа, нужно иметь стальной характер, силу воли, целеустремленность. Вообще не давать себе поблажки! А Эля не такая – много лет она серьезно занималась художественной гимнастикой. Тренировалась каждый день по семь часов. Но в переходном возрасте стала лениться и набрала лишнее. В общем, к сожалению, большого спорта у нас не получилось, поэтому углубились в учебу.

“Влюбилась в гимнастику, но выбрала журналистику”

А как получилось, что вы, ребенок инженеров, много лет отдали спорту?

– Наверное, потому что мои родители тоже были спортивные. Мама ходила на спортивную гимнастику, папа – спортсмен-активист, всю жизнь бегает, делает утреннюю зарядку. Вначале они хотели отдать меня на балет, на плавание, но везде надо было ехать на каком-то транспорте. Меня везде укачивало на второй минуте поездки на автобусе, а рядом с домом была только гимнастика. Так я и попала, а потом влюбилась в гимнастику. Считала, что лучше работы для девушки-тренера вообще ничего не может быть.

Вы были тренером в школе Ирины Дерюгиной. Не желаете, что не остались в гимнастике?

– Я вообще никогда ни о чем не жалею. Тем более, благодаря гимнастике я познакомилась с моим мужем. Мы встретились с Вадиком на одном спортивном форуме в Израиле и больше не расставались. Со временем я поняла, что тренерская работа – это вкладывание в своих учеников. Ты в них вкладываешь силу, душу, знания – все, что ты имеешь. А будет он у тебя олимпийским чемпионом или нет – большой вопрос. Однажды я решила инвестировать в себя и отправилась осваивать новые профессии.

Ваша телевизионная карьера началась с работы на радио спортивным комментатором. Как оказалось так, что стали журналистом?

– Спортивная журналистика – до сих пор мое хобби. Я люблю и знаю многих современных спортсменов. Смотрю соревнования, знаю, в каком виде спорта они добиваются успехов, где побеждают – мне это очень нравится, у меня вообще спортивный стиль жизни.

А журналистика, новости – это то, что формирует умы людей, влияет на поведение, сознание, то, что делает нас ответственными перед людьми, перед жизнью и перед обществом. В какой-то момент я решила, что для меня это важнее.

До того, как стать ведущей новостей, вы работали в развлекательных форматах. Почему в итоге стали ведущей Фактов на ICTV?

– На самом деле правильнее сказать, что это я вернулась в новости. Я же начинала с новостей на Новом канале, потом несколько лет была ведущей развлекательных шоу на другом канале. Последние четыре года я на Фактах.

Не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, развлекательные проекты – это весело, интересно, но ни о чем. Вот ты поразвлекал человека, а он пришел домой и забыл – на его дальнейшую жизнь это не влияет. А новости люди слушают годами и будут слушать. Они формирует нашу с вами жизнь, каждого человека в отдельности. Новости – это то, что влияет на жизни людей ежечасно и ежедневно.

О первом эфире и главном критике

Ваш муж смотрит ваши эфиры? Он вас критикует?

– Он у меня главный критик! Конечно, основные новости в течение дня Вадим узнает из интернета, но вечерами обязательно смотрит Факты и потом – тут не так акцент сделала, тут не так улыбнулась.

До сих пор помню такой случай. В день инаугурации Виктора Ющенко у меня был первый прямой эфир, первое прямое включение с Майдана Незалежности. Нервничала я, конечно, ужасно. А тут еще Виктор Андреевич опаздывал на полтора часа. Меня со студии просят: Оксана, тяни время, что-то говори. А я тогда работала без малого неделю, можете представить как я тянула.

До сих пор сама боюсь смотреть то прямое включение. Думаю, Боже, мне будет так стыдно, что я не смогу больше выйти в эфир! Я тогда переволновалась, но, вроде, все сделала. Сразу после эфира позвонила мужу… Я, конечно, понимала, что были огрехи, но ждала “Ты молодец”! А вместо этого услышала: “Ты что! Это был такой ужас”. Я даже бросила трубку, рыдала и решила, что с этого момента я буду стремиться стать лучше и не буду слушать никаких критиканов. Хотя я шучу, конечно, конструктивную критику я нормально воспринимаю (улыбается).

“В отпуске позволяю все, но потом приходится бегать и прыгать”

Не секрет, что камера добавляет несколько килограммов. Как удается оставаться стройной? Поделитесь секретом.

– Это самое ужасное в жизни телеведущей! Но никакого секрета нет. Как говорила еще Мая Плисецкая – надо меньше есть. А я на самом деле очень люблю поесть вкусненькое, в отпуске себе все позволяю. В остальное время приходится бегать, прыгать с утра до вечера и отказываться от еды. Каждое утро у меня шесть километров пробежка и небольшая зарядка, сильно я себя не напрягаю. И плюс три раза в неделю тренируюсь в зале по полтора часа с тренером.

Оксана, вы не скрываете свой возраст. Однако у каждой женщины начинается момент, когда отражение в зеркале уже не так радует, как раньше. Как ухаживаете за лицом?

– Уже лет двенадцать, наверное, раз в неделю хожу к косметологу, делаю маски, массажи. В домашних условиях тоже не расслабляюсь – крем дневной, ночной. Особенный уход кожа требует после эфиров и грима – тут уже целый ритуал: молочко, двухфазная жидкость, мицелярка… Главное – кожу не растягивать. Но пока я себе в отражении нравлюсь, поэтому и возраст не скрываю.

Как относитесь к пластике?

– Прекрасно, если мы говорим о пластике, которая лишает человека каких-то комплексов. Зачем с ними жить, если это все можно изменить и получать наслаждение от жизни. Пока я не представляю себя с надутыми губами, скулами и наклеенными ресницами. Но, возможно, через пять лет я все это буду иметь и говорить вам: “Боже, какая я красивая!” (улыбается).

Огорода нет – только сад

Вы живете за городом. Кто вам помогает по дому, ухаживать за участком?

– У нас есть помощник, который приезжает стричь газон, все остальное делает муж. Я в шесть часов встаю бегать, а Вадим выходит на участок – что-то подправить, убрать. А вообще мне все помогают. У меня уже есть 17-летняя дочь. На Эльке уборка в доме, младший Маркуша может мне кофе или бутерброд сделать под настроение. Ну, и няня у нас есть – она забирает Маркушу со школы, отвозит на кружки.

Какая у вас главная обязанность по дому?

– Я шучу, что самая моя главная обязанность – создавать настроение всей семье. Утром я обычно делаю завтрак. Но ведь важно еще, в каком настроении ты его делаешь. Может, ты что-то не успел или у тебя яичница подгорела, но я обняла, поцеловала, улыбнулась мужу, детям и вот уже у всех хорошее настроение. Самое главное показать близким свою любовь, создать очаг в доме.

У вас там есть огород? Что выращиваете?

– Не огород, а сад. У меня растет малина, смородина, крыжовник, черешня, слива, абрикос, персик и яблони. Мы все лето едим свои фрукты, а все, что не успеваем, на зиму морожу. Потом компоты всю зиму варю. А на участке у нас газон, травка растет – и больше ничего.

Вы не раз подчеркивали, что в вашей семье главный – муж. Случаются ситуации, когда вы главная?

– Последнее слово у нас за папой всегда, это даже не обсуждается. А так, чтобы я главная? Редко. Иногда договариваемся с детьми не говорить о плохих оценках, плохом поведении. Меня в этом году в школу к Марку во второй класс вызывали. Какие-то слова он стал нехорошие говорить. Мне надо было все самой утрясти – папу решили не нервировать, у него и так работа нервная.

“Хотела бы сниматься в кино”

Оксана, недавно вы были ведущей церемонии закрытия международного кинофестиваля Молодость и министр культуры Евгений Нищук призвал своих коллег обратить внимание на красивую телеведущую и снимать вас в кино. Признайтесь, предложения уже поступали?

– Предложений пока нет. Я сама не понимаю почему – министр сказал же! Но я очень хотела бы сниматься в кино. Тем более опыт уже есть – я уже сыграла две небольшие роли в сериалах. Перевоплотиться и прожить совершенно неприсущую тебе жизнь – это же интересно. Поэтому, да, я жду новый ролей.

Вы уже реализовались как профессионал, жена, мама. А о чем еще мечтаете, кроме кино?

– Я бы хотела свой проект, свой блог или YouTube-канал. У меня еще много планов и мне еще многого хотелось бы. У меня жизнь только начинается.

Источник: Факты