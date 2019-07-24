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Дженнифер Лопес – 50! Лучшие образы звезды и клипы

24 июля Дженнифер Лопес исполняется 50 лет. Факты ICTV подготовили лучшие образы и клипы звезды.

Дженнифер Лопес – 50! Лучшие образы звезды и клипы

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в отличной форме, она очень молодо выглядит. Даже не верится, что сегодня ей исполняется 50 лет. Свою прекрасную фигуру звезда знает, как выгодно подчеркнуть, выбирая сексуальные и даже дерзкие наряды.

Факты ICTV собрали лучшие образы Дженнифер Лопес – от платьев с глубоким декольте до сдержанных и утонченных нарядов.

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Дженнифер Лопес является обладательницей порядка трех сотен музыкальных наград и статуса иконы латинской музыки. Мы подготовили подборку ее лучших клипов.

If You Had My Love (1999)

Jenny From the Block (2002)

Love Don’t Cost A Thing (2001)

On the Floor (2011)

Dinero (2018)

К слову, в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.

Фото: jlo

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