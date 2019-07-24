24 июля Дженнифер Лопес исполняется 50 лет. Факты ICTV подготовили лучшие образы и клипы звезды.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в отличной форме, она очень молодо выглядит. Даже не верится, что сегодня ей исполняется 50 лет. Свою прекрасную фигуру звезда знает, как выгодно подчеркнуть, выбирая сексуальные и даже дерзкие наряды.
Факты ICTV собрали лучшие образы Дженнифер Лопес – от платьев с глубоким декольте до сдержанных и утонченных нарядов.
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Дженнифер Лопес является обладательницей порядка трех сотен музыкальных наград и статуса иконы латинской музыки. Мы подготовили подборку ее лучших клипов.
If You Had My Love (1999)
Jenny From the Block (2002)
Love Don’t Cost A Thing (2001)
On the Floor (2011)
Dinero (2018)
К слову, в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.
Фото: jlo