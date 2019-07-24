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Женились задолго до свадьбы: сколько Настя Каменских и Потап скрывали свой брак

Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.

Женились задолго до свадьбы: сколько Настя Каменских и Потап скрывали свой брак

Украинские артисты Настя Каменских и Потап сыграли пышную свадьбу 23 мая в Киеве.

Однако, официально зарегистрировали свои отношения они задолго до свадьбы.

Читайте: Потап сфотографировал Каменских без одежды в постели

Согласно документу пара поженилась 18 октября 2018 года.

Ранее Факты ICTV писали, как Настя Каменских и Потап проводят медовый месяц.

Фото: The Lime, kamenskux

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