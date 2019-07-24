Компания Hopper опубликовала рейтинг пользователей соцсети Instagram с самыми дорогими рекламными публикациями.

Платформа Hopper опубликовала рейтинг стоимости размещения платных постов в аккаунтах знаменитостей.

Дороже всего обойдется реклама в профиле американской модели Кайли Дженнер — она возглавляет рейтинг с ценником $1,226 млн за одну публикацию. При этом Дженнер — единственный участник рейтинга, с прайсом выше миллиона долларов.

На втором и третьем месте списка находятся певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналдо. Размещение рекламы в их аккаунтах соцсети обойдется в $996 тыс. и $975 тыс. соответственно.

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Первую пятерку замыкают Ким Кардашьян – $910 тыс. за пост и Селена Гомес $886 тыс. за пост.

Всего в списке 136 аккаунтов, минимальная цена рекламного поста участника – $1700.

Напомним, в социальных сетях Instagram и Facebook произошел массовый сбой.