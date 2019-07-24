Компания Hopper опубликовала рейтинг пользователей соцсети Instagram с самыми дорогими рекламными публикациями.
Платформа Hopper опубликовала рейтинг стоимости размещения платных постов в аккаунтах знаменитостей.
Дороже всего обойдется реклама в профиле американской модели Кайли Дженнер — она возглавляет рейтинг с ценником $1,226 млн за одну публикацию. При этом Дженнер — единственный участник рейтинга, с прайсом выше миллиона долларов.
На втором и третьем месте списка находятся певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналдо. Размещение рекламы в их аккаунтах соцсети обойдется в $996 тыс. и $975 тыс. соответственно.
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Первую пятерку замыкают Ким Кардашьян – $910 тыс. за пост и Селена Гомес $886 тыс. за пост.
Всего в списке 136 аккаунтов, минимальная цена рекламного поста участника – $1700.
Напомним, в социальных сетях Instagram и Facebook произошел массовый сбой.