Рутгер Гавер прославился после фильма Достучаться до небес. Список фильмов с Рутгером Хауэром и биографию актера – читайте в материале Фактов ICTV.

Рутгер Хауэр – нидерландский и американский актер, который снимался как в популярных голливудских блокбастерах, так и в независимом кино. Он родился 23 января 1944 года в актерской семье в нидерландском городке Брекелене.

Биография Рутгера Хауэра

В 1962 году будущий актер переехал в Швейцарию и поступил в театральный вуз в Базеле, но через два года пошел рядовым в армию. Служить ему не понравилось, поэтому пришлось симулировать психическое расстройство.

Несколько недель Рутгер провел в психиатрической клинике, после чего его демобилизовали – он продолжил обучение в институте. Получив диплом, Хауэр продолжил обучение в актерской школе, после чого начал работать в Королевском театре.

Фильмы с Рутгером Хауэром

К числу наиболее известных фильмов с участием Хауэра относятся Бегущий по лезвию, Попутчик, Слепая ярость, Ночные ястребы, Считанные секунды, Достучаться до небес, Город грехов и Бэтмен: Начало.

Последней работой актера в кино стала роль в нашумевшем фильма Жака Одиара Братья Систерс.

Свою первую эпизодическую роль в кино Рутгер Хауэр сыграл в 1968 году в картине Господин Хаварден, потом он снялся в сериале Флорис, который стал успешным стартом для начинающего актера.

В 1973 году вышел фильм Турецкие сладости, который сразу же стал номинантом на премию Оскар. Затем была разножанровая работа в картинах Лихачи, Плоть и кровь, Оранжевый солдат.

Хауэр играл преимущественно положительных персонажей, но понимал, что уже перерос голландское кино и решил попытать судьбу в Голливуде. Он дебютировал в Ночных ястребах в 1981 году.

В 90-х он начал сотрудничать с маленькими киностудиями – его популярность пошла на спад. Так продолжалось до 1996 года, когда он появился в фильме Зов предков. За этим проектом последовали Мерлин, Десятое королевство.

В апреле 1999 года его назвали лучшим актером столетия в Нидерландах.

Напомним, Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.