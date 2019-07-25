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Ариана Гранде и Билли Айлиш: названы номинанты MTV Video Music Awards 2019

MTV опубликовал список номинантов на премию Video Music Awards 2019 года.

ариана гранде

Организаторы MTV Video Music Awards 2019 обнародовали список номинантов на премию, которая состоится 26 августа.

В десяти категориях номинированы певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Также они поборются за статуэтку Клип года.

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В девяти номинациях значится 17-летняя певица Билли Айлиш. В восьми номинациях – рэпер Lil Nas X.

Также в списке номинантов: Шон Мендес, Карди Би, Джей Балвин, Камила Кабельо, Соланж и FKA Twigs.

Список категорий в этом году пополнился двумя новинками – K-Pop и Видео для добра.


Напомним, в США назвали лауреатов премии MTV Movie&TV Awards – 2019.

Источник: MTV

Фото: Dreamstime

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