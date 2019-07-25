MTV опубликовал список номинантов на премию Video Music Awards 2019 года.
Организаторы MTV Video Music Awards 2019 обнародовали список номинантов на премию, которая состоится 26 августа.
В десяти категориях номинированы певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Также они поборются за статуэтку Клип года.
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В девяти номинациях значится 17-летняя певица Билли Айлиш. В восьми номинациях – рэпер Lil Nas X.
Также в списке номинантов: Шон Мендес, Карди Би, Джей Балвин, Камила Кабельо, Соланж и FKA Twigs.
Список категорий в этом году пополнился двумя новинками – K-Pop и Видео для добра.
Напомним, в США назвали лауреатов премии MTV Movie&TV Awards – 2019.
Источник: MTV
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