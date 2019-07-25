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Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.

Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком

Актриса Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка. Знаменитость сообщила об этом в Instagram, опубликовав снимок с заметным животом.

– Это не для съемок. Но если отбросить все шутки, то хочу сказать, что все, кто столкнулся с бесплодием и множеством неудачных попыток забеременеть, должны знать, что мой путь здесь также не был легким, – написала актриса.

Читайте: 52-летняя Николь Кидман ждет пятого ребенка – СМИ

Энн Хэтэуэй замужем за Адамом Шульманом, с которым воспитывает 3-летнего сына Джонатана.

Ранее Факты ICTV писали, что Егор Крутоголов объявил о второй беременности своей жены.

Фото: annehathaway

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