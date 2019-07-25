Смерть нидерландского актера Рутгера Хауэра вызвала бурную реакцию в соцсетях – с ним прощаются звезды шоу-бизнеса и простые поклонники.

Звезды шоу-бизнеса, кинорежиссеры, актеры, работавшие в Рутгером Хауэром, делятся в соцсетях фото и кадрами из любимых фильмов с участием знаменитости.

– Покойся с миром, великий Рутгер Хауэр: сильный, глубокий, подлинный и притягательный актер, который привнес в свои фильмы правду, силу и красоту, – написал в Twitter мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо.

Читайте: Бегущий по лезвию и Попутчик: лучшие фильмы с Рутгером Хауэром

С ним прощаются в соцсетях и простые пользователи, не жалея эпитетов – талантливый, яркий, выразительный, харизматичный.

Напомним, Рутгер Хауэр умер 19 июля в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Его похоронили 24 июля.