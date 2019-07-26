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Горячие танцы в откровенном платье: как Джей Ло отметила 50-летие

Дженнифер Лопес отпраздновала свой 50-летний юбилей в Майами.

Горячие танцы в откровенном платье: как Джей Ло отметила 50-летие

50-летия Дженнифер Лопес прошло громко и эпатажно, звезда собрала своих друзей на вечеринку.

Джей Ло приехала на праздник в роскошном, дорогом платье от Дома Versace, стоимость которого составляет около $ 5 тыс. Для вечеринки приготовили десятиэтажный торт, который украсили кристаллами Swarovski и любимыми цветами певицы – орхидеями.

В своем Instagram Джей опубликовала несколько снимков и видеороликов с празднования.

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– Это был день рождения, который буду помнить всегда. Я действительно чувствую всю любовь от всех вас. Вчера была мечта. Я смотрела ваши прекрасные видео на день рождения и, должно быть, плакала раз 20.

Это было еще одно замечательное напоминание о том, как я благодарна за всю красоту и любовь, которые есть у меня в моей жизни. Спасибо всем за участие в этом прекрасном моментe, – отметила Лопес.


Вечеринка была в Майами.

Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет.

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