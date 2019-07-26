С 1 августа в ТРЦ River Mall начинает работу новый кинотеатр сети Планета кино, все остальные объекты откроются с 8 августа.

Открытие нового кинотеатра сети Планета кино в киевском ТРЦ River Mall запланировано на 1 августа. Торгово-развлекательный центр находится на Днепровской набережной в Киеве.

В новом кинотеатре будут показывать фильмы в технологиях IMAX, 4DX и CINETECH +. Зал IMAX предусматривает размещение экрана высотой с 5-этажный дом и специальную геометрию зала.

Об этом рассказал совладелец сети Дмитрий Деркач.

Читайте: Человек-паук и Король Лев: что посмотреть летом в кино

Скорее всего кинотеатр будет первым объектом, который откроют в ТРЦ, магазины начнут работу с 8 августа.

К сорву, появился трейлер фильма Оно 2, в котором можно увидеть, с какими ужасами придется столкнуться главным героям 27 лет спустя.

Источник: Dmytro Derkach