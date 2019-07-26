На российском фестивале Жара-2019 выступили украинские артисты.

Жара-2019 в Баку – это международный музыкальный фестиваль, организатором которого является российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов.

Хотя фестиваль и обозначается как международный, но большинство представителей шоу-бизнеса именно из России. Там побывали и множество украинских артистов.

На фестивале появились частые гости российских сцен Вера Брежнева, Ани Лорак, Макс Барских.



























Жара 2019: какие украинские звезды поехали на российский фестиваль / 7 фотографий

Удивило появление Насти Каменских, группы Mozgi, Монатика, Время и Стекло.

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Компанию нашим артистам на сцене составили звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Валерия, Кристина Орбакайте.























Жара 2019: какие украинские звезды поехали на российский фестиваль / 6 фотографий

Напомним, MONATIK представил свой третий сольный альбом Love It ритм.

Фото: Жара 2019