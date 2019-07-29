Украинский исполнитель Потап рассказал о совместной жизни со своей супругой певицей Настей Каменских.

Потап отметил, что совместная жизнь с Настей Каменский ему нравится и назвал ее классной.

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– Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемоданы, она шикарно готовит, ходит дома в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше? – признался Потап.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.