PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Готовит и ходит в фартуке на голое тело: Потап о жизни с Каменских

Украинский исполнитель Потап рассказал о совместной жизни со своей супругой певицей Настей Каменских.

Готовит и ходит в фартуке на голое тело: Потап о жизни с Каменских

Потап отметил, что совместная жизнь с Настей Каменский ему нравится и назвал ее классной.

Читайте: Потап сфотографировал Каменских без одежды в постели

– Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемоданы, она шикарно готовит, ходит дома в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше? – признался Потап.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка