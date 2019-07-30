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Арнольду Шварценеггеру – 72! Самые интересные факты про актера

Сегодня американском культуристу австрийского происхождения, актеру и предпринимателю Арнольду Шварценеггеру исполнился 71 год. Факты ICTV подготовили интересные факты из жизни знаменитости.

Шварценеггер

Легендарный исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свое 72-летие.

Арнольда Шварценеггера знают не толкьо как кинозвезду, но великолепного спортсмена, удачливого бизнесмена и, что немало важно,  политика.

Биография

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль в бедной семье.

– Мой отец хотел, чтобы я стал полицейским, как и он. Мама предлагала пойти в торговлю, — вспоминал знаменитый актер.

Он же мечтал стать успешным и богатым, а уже в 14 лет решил, что будет культуристом.

В спорте нескладный, но трудолюбивый юноша быстро преуспел: сперва стал чемпионом своего региона по тяжелой атлетике среди юниоров, а после победил в первенстве Австрии по силовому троеборью в тяжелом весе.

Карьера в кино

Сделав ставку на свои накачанные мышцы, Шварценеггер сумел построить карьеру в кино. Однако его первые роли не приносили ничего, кроме разочарования. Своего игрового дебюта — Геркулес в Нью-Йорке — кинозвезда стыдится до сих пор. А после фильма Оставайся голодным он читал в газетах, что его актерская игра похожа на поведение лошади.

Для привыкшего побеждать Шварценеггера подобные рецензии были прекрасным стимулом: он отправился брать уроки актерского мастерства.

Дальнейшая карьера Шварценеггера в Голливуде всем хорошо известна: ее вершиной стала франшиза Терминатор.

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Судьбоносная роль досталась культуристу, после того как от нее отказались Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.

Для Шварценеггера же это была идеальная работа: во-первых, его герой говорил в фильме всего в 18 сценах, во-вторых, он мог продемонстрировать свою прекрасную физическую подготовку.

Звезда Арнольда Шварценеггера на голливудской Аллее славы:

Губернатор Калифорнии

Губернатором Калифорнии Шварценеггера впервые избрали в 2003 году. При этом в его политических взглядах всегда было немало противоречий: он выступал против легализации однополых браков, но за легализацию марихуаны (в медицинских целях), не верил в глобальное потепление, но поддерживал подписание Киотского протокола, считал, что надо запретить аборты, но являлся сторонником смертной казни.

Хотя со временем рейтинг новоиспеченного политика падал, в 2006 году его переизбрали на второй срок. В 2011 году полномочия Шварценеггера истекли, и по Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок.

Шварценеггер вернулся к работе в кинематографе, однако ему и сегодня припоминают, как в 1977 году он рассказывал, что станет президентом США.

Как выглядела малая часть тренировок легендарного Арнольда:

Чем запомнился Шварценеггер в 2018-2019

Арнольд Шварценеггер собрал на своей вилле именитых актеров Дольфа Лундгрена и Сильвестра Сталлоне, а также позвал легенд Баварии Карла-Хайнца РуммениггеЛотара Маттеуса и Джоване Элбера.

В знак благодарности мюнхенцы подарили Арни джерси Баварии с автографами всех игроков – ведь “Терминатор” некоторое время проживал в Мюнхене в 60-х, работая в фитнес-клубе.

Трамп заявил о смерти Шварценеггера.

Во время выступления в Белом доме, на саммите, посвященном социальным сетям, Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер мертв.

– Арнольд Шварценеггер. Знаете что? Он умер. Я был там, – заявил президент США.

Актер сразу же отреагировал, сообщив, что все еще здесь, и предложил сравнить налоговые декларации.

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Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер нового фильма Терминатор: Темная судьба.

Арнольд Шварценеггер появится в роли T-800, а компанию ему составит вернувшаяся к образу Сары Коннор Линда Хэмилтон. Т-1000 на этот раз сыграет Диего Луна.

Фильм выйдет в прокат 31 октября 2019 года.

18 мая на Арнольда Шварценеггера совершено нападение во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает мужчина и бьет его двумя ногами в прыжке.

Напомним, Крис Пратт сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

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