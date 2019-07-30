Сегодня отмечают Международный день дружбы. Мы решили вспомнить лучшие моменты из популярного сериала Друзья, а также узнали, как выглядят актеры комедии сегодня.

Шестеро друзей покорили мир своей простотой, искренностью и такими знакомыми жизненными ситуациями.

“Каждому нужны друзья”, – гласит слоган сериала. Кто, посмотрев сериал Друзья, не мечтал снять квартиру со своими приятелями и жить вместе?

Вечно популярный сериал шел целых 10 лет (с 1994 по 2004 год) и, кстати, он признан лучшим в истории американского ТВ.

Интересный факт Последнюю серию 10-го сезона посмотрели 52,5 млн зрителей. Всего за время проекта вышло 236 серий.

Интересные цитаты из сериала

— Знаешь, о чем я сейчас думаю?

— Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще.

— Нет. Но теперь я думаю и об этом.

— Значит так: если бы я могла исполнить одно заветное желание, у всех людей на Земле были бы мир, изобилие, чистая экология и большие сиськи!

— Я попрошу ее жить со мной.

— Ты серьезно!?

— А почему бы и нет?

— Потому что ты знаешь ее всего шесть недель. У меня в холодильнике пакет молока, так вот, у меня с ним более продолжительные отношения!

— Мы заказали пиццу, как ты любишь.

— Две пиццы?!

— Не хочу читать вам нотации, ребята, но стыдно, что несколько образованных людей и Джо не могут вспомнить все штаты.

Рейчел: Сколько нужно ждать, чтобы начать приставать к парню?

Фиби: Месяц.

Моника: Три месяца.

Джо: Полчаса.

Интересный факт К 20-летию сериала в Нью-Йорке открылась точная копия кофейни Central Perk, где любили зависать Моника, Фиби, Рейчел, Чендлер, Росс и Джо.

Как же изменились главные герои культового сериала спустя 25 лет с первой серии:

Напомним, Марта Кауффман автор сериала Друзья рассказала, почему картина никогда не будет иметь продолжения.

Фото: Instagram