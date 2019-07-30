Сегодня отмечают Международный день дружбы. Мы решили вспомнить лучшие моменты из популярного сериала Друзья, а также узнали, как выглядят актеры комедии сегодня.
Шестеро друзей покорили мир своей простотой, искренностью и такими знакомыми жизненными ситуациями.
“Каждому нужны друзья”, – гласит слоган сериала. Кто, посмотрев сериал Друзья, не мечтал снять квартиру со своими приятелями и жить вместе?
Вечно популярный сериал шел целых 10 лет (с 1994 по 2004 год) и, кстати, он признан лучшим в истории американского ТВ.
Интересный факт
Последнюю серию 10-го сезона посмотрели 52,5 млн зрителей. Всего за время проекта вышло 236 серий.
Интересные цитаты из сериала
— Знаешь, о чем я сейчас думаю?
— Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще.
— Нет. Но теперь я думаю и об этом.
— Значит так: если бы я могла исполнить одно заветное желание, у всех людей на Земле были бы мир, изобилие, чистая экология и большие сиськи!
— Я попрошу ее жить со мной.
— Ты серьезно!?
— А почему бы и нет?
— Потому что ты знаешь ее всего шесть недель. У меня в холодильнике пакет молока, так вот, у меня с ним более продолжительные отношения!
— Мы заказали пиццу, как ты любишь.
— Две пиццы?!
— Не хочу читать вам нотации, ребята, но стыдно, что несколько образованных людей и Джо не могут вспомнить все штаты.
Рейчел: Сколько нужно ждать, чтобы начать приставать к парню?
Фиби: Месяц.
Моника: Три месяца.
Джо: Полчаса.
Интересный факт
К 20-летию сериала в Нью-Йорке открылась точная копия кофейни Central Perk, где любили зависать Моника, Фиби, Рейчел, Чендлер, Росс и Джо.
Как же изменились главные герои культового сериала спустя 25 лет с первой серии:
Напомним, Марта Кауффман автор сериала Друзья рассказала, почему картина никогда не будет иметь продолжения.
Фото: Instagram