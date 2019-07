Где купить билеты на MRPL City Festival, кто выступит на самом масштабном музыкальном фесте восточного побережья и как добраться до места проведения – читайте в материале Фактов ICTV.

В августе небольшой город восточной Украины Мариуполь превратится в центр веселья и качественной музыки во время проведения MRPL City Festival.

Фестиваль проходит 9, 10 и 11 августа на мариупольском пляже Песчанка.

На фесте будут действовать четыре сцены:

PORT – главная сцена;

CARGO – сцена для выступлений альтернативных музыкантов;

ARK – ночная сцена для поклонников техно-музыки;

SIGMA – ночная сцена, на которой прозвучит EDM.

Кроме того, организаторы подготовили много развлечений, помимо музыки: парусный спорт, чемпионат Украины по стритболу, пляжный волейбол и футбол.

Список артистов MRPL City Festival

Аквариум, Little Big, The Hardkiss, Merk & Kremont, Бумбокс, Ляпис 98, Порнофильмы, Beissoul & Einius, ATL, Pianoбой, Время и Стекло, MOZGI, Michelle Andrade, ЛУНА, Green Grey, Dilemma, Нервы, Друга Рiка, Sonya Kay, Very The Jerry, Detach, YUKO, NSSND, Stage Rockers, Raft Tone, Вася Обломов, Kadnay, Fo Sho, Bahroma, АГОНЬ, Bakey, WWWAAAVVVEEE, Jerry Heil, Cepasa.











MRPL City Festival: билеты, как доехать и список артистов / 3 фотографии

Билеты на MRPL City Festival

Билеты в фан-зону стоят 750 грн, VIP Standing – 950 грн, а Vip Table зона обойдется в 2 тыс. грн.

Билет в фан-зоне действует как абонемент на все три дня фестиваля. VIP Standing, кроме пребывания на фестивале, дает возможность на отдельный вход, посещения VIP-зон, отдельный бар.

Также посетители могут приобрести VIP Table-билет, который дает возможность занять столик из 4-хмест в отдельной зоне. VIP Table работает только вместе с билетом VIP Standing.

Это означает, что у компании из 4 человек должен быть один билет VIP Table и четыре VIP Standing.

Кроме того, для путешественников организаторы феста создали кемпинг, стоимостью всего 200 грн.

Как доехать и где остановиться

Самым оптимальным вариантом доехать до Мариуполя является поезд. Стоимость билетов в направлении Киев – Мариуполь стартует от 300 грн и выше.

Квартиры, которые находятся неподалеку от пляжа Песчанка стоят около 300-600 грн в сутки, в зависимости от условий проживания и расстояния к морю.

Для посетителей фестиваля также есть возможность остановиться в кемпинге за 200 грн. Организаторы подготовили снаряжение, которое сдается в аренду:

2х-местная палатка – 300 грн на три дня фестиваля;

спальный мешок – 200 грн;

каремат – 100 грн;

фул-пакет на 2‑х человек (двухместная палатка, 2 спальных мешка и 2 каремата) – 700 грн.

Фото: mrplcity.fest