Песня Old Town Road побила рекорд хита Despacito, продержавшись в топе 17 недель.
Трек американского рэпера Lil Nas Old Town Road побил все рекорды издание Billboard, продержавшись в топе 17 недель.
Впервые за 60 лет существования чата Billboard Hot 100 песня продержалась в топе 17 недель.
Предыдущий рекорд в 16 недель принадлежит песни Мэрайи Кэри и Boyz II Men’s One Sweet Day в 1995 году и хиту Луиза Фонса и Дэдди Янки Despacito в 2017 году.
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Композицию Old Town Road записали Lil Nas с Билли Рэем Сайрусом в стиле кантри рэп.
Клип на эту песню набрал около 240 млн просмотров.
Ранее Факты ICTV писали, что MARUV анонсировала выход нового сингла под названием Между нами.
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