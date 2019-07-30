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Песня Old Town Road установила новый рекорд и обошла Despacito

Песня Old Town Road побила рекорд хита Despacito, продержавшись в топе 17 недель.

Песня Old Town Road установила новый рекорд и обошла Despacito

Трек американского рэпера Lil Nas Old Town Road побил все рекорды издание Billboard, продержавшись в топе 17 недель.

Впервые за 60 лет существования чата Billboard Hot 100 песня продержалась в топе 17 недель.

Предыдущий рекорд в 16 недель принадлежит песни Мэрайи Кэри и Boyz II Men’s One Sweet Day в 1995 году и хиту Луиза Фонса и Дэдди Янки Despacito в 2017 году.

Читайте: Лучшая музыка в дорогу: летний плейлист для опытных меломанов

Композицию Old Town Road записали Lil Nas с Билли Рэем Сайрусом в стиле кантри рэп.

Клип на эту песню набрал около 240 млн просмотров.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV анонсировала выход нового сингла под названием Между нами.

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