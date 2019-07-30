Кто продюсирует звезд украинского шоу-бизнеса – читайте в материале.

Музыкальный продюсер – важная фигура в становлении каждого певца.

Настя Каменских уверяет, что проект NK она продюсирует самостоятельно, такие же утверждение высказывает группа Антитела и певица Ольга Цибульская.

– Если у тебя есть что дать молодым и подтолкнуть их, чтобы они раскрыли свой талант, вот это для меня продюсирование, – сказала Каменских.

Дяда Жора считает, что продюсирование это человеческий фактор и он присутствует, когда начинается сотрудничество со звездой и не приятно видеть, как это сотрудничество разрушается.

После таких историй некоторые звезды держатся от продюсеров подальше, потому что имя уже раскрученное и можно самостоятельно развиваться.

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Игорь Кондратюк говорит, что продюсер должен иметь с подопечным абсолютно четкие и понятные отношения, и в рамках этих отношений они могут быть кем угодно, хоть спать вместе, это не имеет значения. Но должны быть оговорены нюансы, нарушать которые нельзя.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.