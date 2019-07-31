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Булитко сделала дреды и “сексуально” пробежалась по пляжу

Украинская актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко сделала дреды.

Булитко сделала дреды и “сексуально” пробежалась по пляжу

Виктория Булитко сделала дреды и “сексуально” пробежалась по пляжу на отдыхе в Болгарии.

– Я человек простой, говорят: “Покажи секс” – показываю, – написала она.

Читайте: Мотивационное утро: формула успеха актрисы Виктории Булитко

Булитко добавила, что сделала видео, потому что ей очень понравилась песня Артура Пирожкова.

За два часа видео посмотрели более 23 тыс. раз.

 

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Публикация от ★ Виктория Булитко (@bulitka)

Ранее Булитко рассказала, как есть и не набирать вес.

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