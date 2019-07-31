Украинская актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко сделала дреды.
Виктория Булитко сделала дреды и “сексуально” пробежалась по пляжу на отдыхе в Болгарии.
– Я человек простой, говорят: “Покажи секс” – показываю, – написала она.
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Булитко добавила, что сделала видео, потому что ей очень понравилась песня Артура Пирожкова.
За два часа видео посмотрели более 23 тыс. раз.
Ранее Булитко рассказала, как есть и не набирать вес.
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