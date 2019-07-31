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Идеальная пара и будущее в политике – прогноз для Винника на год

Певец Олег Винник сегодня празднует свой день рождения, и в честь этого Факты ICTV публикуют нумерологический прогноз артиста.

Идеальная пара и будущее в политике – прогноз для Винника на год

Нумерологический прогноз для Олега Винника на год, который родился 31 июля, Фактам ICTV предоставила Валентина Калина.

Одной из главных черт характера для артиста является трудолюбие. Это, конечно же, прослеживается в том, как он строит свою карьеру, и следующий год вряд ли станет исключением.

Однако не трудолюбием единым, удача также идет в ногу с Винником по жизни. Желания, о которых он только подумает, имеют свойство сбываться.

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Можно сделать выводы, что бояться о спаде популярности Олегу не стоит, а наоборот его ждут новые свершения.

К слову, по некоторым данным супругой украинского секс-символа является его бек-вокалистка Таисия Сватко.

Нумеролог отмечает, что они идеальная пара. Олег занимается работой, а Таисия сумела выстроить правильные отношения между ними, которые способствуют и прорывной карьере артиста и семейной идиллии.

– В эмоциональном плане он наделен честолюбием. Артист готов к соперничеству и ему это удается. Он никому не перебежал дорогу, а занял свое пространство, – рассказывает Валентина Калина.

По ее словам, Винник обладает миссионерским складом характера, то есть готов делиться. Поэтому он и выбрал один из путей политику.

Насколько он будет успешным в этой сфере – вопрос. Он открытый и честный перед публикой артист, а изворотливость, которая присуща политикам, это не его история.

Фото: olegg.vynnyk

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