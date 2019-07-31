Песни Олега Винника сводят с ума миллионы украинцев. Если вы еще не “подсели” на его хиты, значит, вы просто их не слышали! Факты ICTV предлагают быстро это исправить.
Сегодня Олега Винника знает в Украине каждый. За несколько лет выступлений он пленил сердца украинок и стал практически народным секс-символом.
Если вы слегка отстали от жизни, самое время исправить эту оплошность и наконец познакомиться с творчеством певца.
Топ-10 песен Олега Винника
Олег Винник – Счастье
Олег Винник – Нино
Олег Винник – Вовчиця
Олег Винник – Пчела Майя
Олег Винник – Здравствуй, невеста
Олег Винник – Как будто нежность
Олег Винник – Наталя-Наталі
Олег Винник – Каменная ночь
Олег Винник – Лишь ты одна
Олег Винник – Ангел
Ранее Факты ICTV создали тест, чтобы проверить, насколько хорошо ли вы знаете творчество Винника.
Видео: Олег Винник
Фото: olegg.vynnyk