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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Олег Винник – новая суперзвезда. 10 песен для тех, кто отстал от жизни

Песни Олега Винника сводят с ума миллионы украинцев. Если вы еще не “подсели” на его хиты, значит, вы просто их не слышали! Факты ICTV предлагают быстро это исправить.

Олег Винник – новая суперзвезда. 10 песен для тех, кто отстал от жизни

Сегодня Олега Винника знает в Украине каждый. За несколько лет выступлений он пленил сердца украинок и стал практически народным секс-символом.

Если вы слегка отстали от жизни, самое время исправить эту оплошность и наконец познакомиться с творчеством певца.

Топ-10 песен Олега Винника

Олег Винник – Счастье

Олег Винник – Нино

Олег Винник – Вовчиця

Олег Винник – Пчела Майя

Олег Винник – Здравствуй, невеста

Олег Винник – Как будто нежность

Олег Винник – Наталя-Наталі

Олег Винник – Каменная ночь

Олег Винник – Лишь ты одна

Олег Винник – Ангел

Ранее Факты ICTV создали тест, чтобы проверить, насколько хорошо ли вы знаете творчество Винника.

Видео: Олег Винник

Фото: olegg.vynnyk

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