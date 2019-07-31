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Поцелуй в студии: новый бойфренд подтвердил отношения с Ани Лорак

В сети появилось романтическое фото певицы Ани Лорак с новым бойфрендом Егором Глебом.

Поцелуй в студии: новый бойфренд подтвердил отношения с Ани Лорак

Фотография, на которой украинская певица Ани Лорак целуется с новым бойфрендом, появилась в сети. Снимок был сделан на студии звукозаписи.

Фото новый возлюбленный подписал лишь двумя буквами: КК.

Читайте: 13 лет любви! Ани Лорак развелась с мужем

Новый роман Ани Лорак закрутила с младшим на 14 лет российским продюсером Егором Глебом.

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К слову, ранее Ани Лорак показала фото нового бойфренда Егора Глеба.

Фото: instagram.com/90210.group

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