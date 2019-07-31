Музыканты немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене во время концерта в Москве, который прошел на стадионе Лужники.

Rammstein выступили в Москве на стадионе Лужники. Во время концерта гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались.

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Это было сделано в знак протеста против гомофобных законов, принятых в России в 2003 году. В законе говорится, что он направлен на защиту традиционных ценностей от “западной толерантности”.

Снимок опубликовали на официальной странице группы в Instagram с подписью Россия, мы тебя любим!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial) 30 Июл 2019 в 10:23 PDT

К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.