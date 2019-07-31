PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Против гомофобных законов РФ: музыканты Rammstein поцеловались на шоу в Москве

Музыканты немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене во время концерта в Москве, который прошел на стадионе Лужники.

Против гомофобных законов РФ: музыканты Rammstein поцеловались на шоу в Москве

Rammstein выступили в Москве на стадионе Лужники. Во время концерта гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались.

Читайте: Rammstein презентовали новый альбом

Это было сделано в знак протеста против гомофобных законов, принятых в России в 2003 году. В законе говорится, что он направлен на защиту традиционных ценностей от “западной толерантности”.

Снимок опубликовали на официальной странице группы в Instagram с подписью Россия, мы тебя любим!

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial)

К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арестованных за митинг в Москве обвиняют в нападении на полицейских
Более 1 тыс. задержанных: в Москве прошла акция за свободные выборы
В Москве 20 тысяч человек вышли на митинг за свободные выборы
В Москве отпустили полсотни крымских татар, задержанных за акцию против репрессий
В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)
Пожар на Северной ТЭЦ в Москве – 11 пострадавших
В Москве задержали участников акции против преследования крымских татар
Медовый месяц? Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка