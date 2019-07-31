1 августа в прокат выходит спин-офф известной франшизы Форсаж. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

Путь в вечность – это жизнь, прожитая так, чтобы она запомнилась.

Сюжет

Франшиза фильмов Форсаж поистине уникальна. Она пережила откровенно слабые сиквелы и гибель главной звезды, но до сих пор регулярно собирает полные залы. И пока снимается очередной фильм серии, на экраны вышел спин-офф под названием Форсаж: Хоббс и Шоу.

По сути – это девятая картина о гонщиках-экстремалах, ставших спецагентами. И хотя Вин Дизель остался за кадром, остальные составляющие успеха здесь есть. Крутые тачки и гонки, отважные оперативники, драки и перестрелки, роковые красавицы, невероятные трюки и опасный негодяй – это неполный список того, что ждет зрителей в течение двух часов.

Сюжет, как принято в Форсаже, оригинальностью не отличается. Ученые разработали смертельный вирус, с помощью которого тайная организация собралась уничтожить чуть ли не все человечество. Фанатики верят в будущее только для кибернетически улучшенных людей. В их мире нет места слабакам, что не переживут трансплантацию искусственных органов.

Олицетворением такого будущего стал Брикстон – суперсолдат, которому импланты помогают развивать сверхчеловеческую реакцию и останавливать пули ладонями.

Противостоять этому черному Супермену должны Люк Хоббс и Деккард Шоу, знакомые нам из прошлых Форсажей. Однако парни не только работают на спецслужбы разных стран – американскую и британскую – они еще и на дух не переносят друг друга. Так что операция по спасению мира будет не только эффектной, но и взрывоопасной.

Режиссерская работа

Снял ленту Дэвид Литч, который точно умеет делать крутые экшены. Дэдпул 2 и Джон Уик этому доказательство. Из классических приемов фильмов серии он попытался скомпоновать бодрый боевик, поэтому тупых разговоров, которые раздражают, здесь минимум.

Зато героев заносит в столицу Великобритании, на архипелаг Самоа и даже в Украину. И пусть нелепый клон Чернобыля – это безвкусица, а финальный бой самоанцев с копьями против автоматчиков Брикстона – вообще детский сад, однако Литчу удалось вытянуть даже такие сцены неплохим экшеном и трюками за пределами здравого смысла.

В драке главное не мышцы, а яйца.

Разве не за сцены, где маслкар на закиси азота тащит за собой вертолет, мы любим Форсаж? Адреналин и бесшабашность – вот рецепт зрительских симпатий, и Дэвид Литч в этом не ошибся. Постановка и видеоряд заслуживают похвалы, но не они стали решающей фишкой ленты.

Актеры

Фильм Форсаж: Хоббс и Шоу целиком и полностью держится на двух персонажах, которых сыграли Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон «Механик» Стэтхэм. Причем речь не о боях и демонстрации мускулов, в чем здесь недостатка нет, а о взаимоотношениях героев.

Острое словцо – опаснее пули. Особенно, если оно сказано, чтобы завести партнера.

Хоббс и Шоу ненавидят друг друга, и всеми вербальными и невербальными способами пытаются продемонстрировать свое отвращение. Когда горе-напарники начинают словесные перепалки, лента приостанавливается, а зал замирает, чтобы через минуту разразиться смехом.

Ты свою рожу видел? Бог тебя создал, чтобы плюнуть мне в глаза. Ой, как печет.

Если же вам кажется этого мало, то знайте, рассмешить публику главным героям помогают звездные камео Райана Рейнольдса и не только. Так что не спешите выходить из зала раньше титров.

Вишенка на торте, даже две, – Ванесса Кирби в роли агента МИ5 и Идрис Эльба в качестве суперсолдата Брикстона. Вы точно позавидуете его глазным имплантам и мотоциклу-трансформеру.

Впечатление

Фильм Форсаж: Хоббс и Шоу вышел типичным представителем серии, которая теперь насчитывает девять картин. Сделать спин-офф с Джонсоном и Стэтхемом продюсеры задумали еще во время съемок прошлой серии. Настолько эти двое органично ссорились.

При этом идея не понравилась главной звезде – Вину Дизелю, что привело к реальному конфликту. На правах сопродюсера он даже отменил в восьмом Форсаже несколько сцен с Дуэйном. Такая вот конкуренция среди мускулистых лысых актеров.

Но это не помешало спин-оффу появиться, а Джонсону и Стэтхэму стать сопродюсерами. И поверьте, продолжение приключений этой парочки мы точно еще увидим.

Фильм Форсаж: Хоббс и Шоу – не первый боевик, где главные герои ссорятся, а зрители любуются. Подобные драки и автотрюки мы также видели не раз, а вот таких божественных ссор на экране я не лицезрел давно. Этот юмор, стеб и непревзойденный украинский дубляж делают ленту стоящей просмотра.

Сюжет: 6/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company